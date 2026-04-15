多巴胺分泌是绿色转型关键｜林一一

上礼拜同某个新加坡基金经理喝茶，佢笑著同我讲：「你香港客户个个都系咁讲——我哋要做『可持续业务』，要揾ESG审计公司帮我哋写报告，然后同政府讲我哋系『绿色先驱』。」

我瞇住眼：「咁实际上呢？」佢攞起手机，转向我：「实际上，佢哋在东南亚建厂，日夜不停赶产能。每部机器每年耗电量比一个细乡镇仲多，废水处理？签份环保合约得啦。然后转头同投资者讲『我们承诺2030年达成碳中和』。」

佢继续：「你望下，日本Rapidus最近拎咗6,000几亿日圆政府补助，目标系2027年就要量产2纳米晶片。你知唔知2纳米制程有几烧电？」

省电不止是道德需求

Rapidus面临真实嘅战略困境——全球晶片战争中，台积电、三星各据山头。要重夺话语权，日本政府砸6,000几亿日圆系合理嘅。但半导体制造

能源嘅管理先系成败嘅关键。呢个唔系ESG宣传词，系赤裸嘅商业现实。2纳米制程嘅电力消耗远超旧制程，边度电费最平就影响边度设厂。如果能源成本失控，十年后Rapidus都死。所以减碳、提升能源效益唔系道德选择，系长远商业韧性嘅必需。

其实大家都知道呢个道理，问题在于有无人有冇真正投资喺提升能源效益？有冇探索低能耗营运模式？定系口讲「可持续」，但实际上为咗2027年赶产能，逐个部件都用最快速度、唔讲成本嘅方式？呢度先系分水岭。企业可能完全同意「长远要稳定能源、要减碳」，但系佢哋系咪愿意而家投资喺看唔到即时回报嘅节能技术？定系会因为上季度业绩压力，就搁置关键嘅能源优化项目？

甚至更现实嘅问题：日本政府投资嘅6,000几亿日圆，有几多流向咗「能源优化研发」，有几多只系用嚟起厂房、买机器？

「现在vs未来」悖论

半导体业嘅困境反映咗一个老掉牙嘅经济学问题：时间偏好冲突。企业高层知道得好清楚：十年后冇稳定能源供应，晶片业就完。所以认真对待减碳、建立稳定嘅能源供应系理性嘅。但系，投资者今个季度要睇盈利、员工今年要加薪、政府今年要交数据。

呢个系内部性与外部性嘅矛盾。提升能源效益嘅投资成本系即时嘅（internal），但收益要等十年先至出现（external benefit，对公司本身）。反而，缩短工序、超负荷运转嘅回报系即时嘅。所以当季度压力嚟到，边个项目会被牺牲？经济学家叫呢个现象为「动态不一致」（dynamic inconsistency）——你而家同意长远方向，但当决策时刻嚟临，诱因结构就会推你做出短期选择。

而家嘅问题唔系Rapidus唔明白要减碳，而系佢明白，但佢系咪有诱因去执行？日本政府嘅补助系咪有条件地要求能源投资？ 呢个就系政策设计嘅败笔，而唔系企业嘅道德败笔。

从香港银行学懂「妥协」艺术

其实，企业可能系诚心想建立可持续嘅能源体系，但系结构性嘅诱因推咗佢哋向相反方向走。香港银行业就系个活生生嘅例子。几年前，本地主要银行纷纷签署《赤道原则》，公开承诺「唔会融资高污染项目」。啲人睇咗高兴，香港金融业真系要转向绿色啦。但即时睇下现实：呢啲银行一边签著承诺，一边继续融资煤电厂。唔系佢哋唔知道呢啲系「夕阳工业」，未来发展空间细，而系煤电厂贷款嘅利息好高：20年期、固定回报、呆帐风险低。相比之下，绿能项目投资期长、风险未知、回报相对低。

佢哋想咗个办法：「转型融资」。即系话，旧煤电厂商贷款到期，佢哋出钱帮佢重新融资，但条件系「要承诺逐步减碳」。啲公司签咗个五年减碳目标，银行就话「呢啲系绿色融资」，出晒ESG报告。结果？煤电厂商拎住钱，继续烧煤。银行赚到息，投资者睇到「绿色融资比例上升」，大家都高兴。呢啲承诺嘅减碳时间表？十年后先至讲。

短期多巴胺分泌

呢个系制度性嘅妥协，唔系道德性嘅败笔。我哋不断向投资者宣扬ESG、签署净零承诺，但一面又无条件咁去支持「短期产能冲刺」。呢个叫「虚伪」？更准确嘅词系，系统性嘅自相矛盾：无人有足够诱因驱动转向，多巴胺分泌不足。政府想要快速提升产能、企业想要快速获得利润、投资者想要短期获利——整个系统都系短期化嘅。

睇无脑短剧分泌嘅多巴胺，一定来得比睇书嘅快，所以你只手指咪忍唔住要开短剧来睇，但硬系无力掀开本书啰。

林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。

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