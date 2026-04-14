本港首引入CarbonCure「吸碳混凝土」 减水泥碳排放 置地中环升级工程率先用

本港建造业不断采用低碳材料，以推动绿色工程，近期更进一步，首度引入了「碳捕捉」混凝土。建造商金门建筑与加拿大除碳科技公司CarbonCure合作，透过「矿化（Mineralization ）」技术，令整体混凝土碳排放可减少约4至7%，更能额外「吸碳」，首项工程应用于同系置地公司的中环大型升级工程中。

低碳原料取代部分水泥 强度更高

水泥是建材最主要的碳排放元凶，在制作混凝土过程中，占超过90%碳足迹。而透过CarbonCure专利低碳混凝土配方，其高炉矿渣粉较传统混凝土实现34%的碳排放减幅，可取代部分水泥原料。以每1立方米混凝土计算，CarbonCure物料可取代10公斤传统水泥原料，相当于减少4至7%水泥及相关碳排放；同时CarbonCure的碳捕捉特性，亦可额外吸收0.24公斤碳排放。除此之外，该「吸碳混凝土」亦较一般混凝土强度高10%。

混凝土「矿化」实现碳捕捉

谢志轩解释，「吸碳混凝土」的特性来自水泥前期制作时，透过矿化作用将二氧化碳封在建材中，减少释放在空气。他续指，有关二氧化碳是来自内地石油化工业废弃物，由供应商将气体加压形成液体，再由金门加工，「『碳捕捉』由供应商做，我哋负责『利用』，有人肯利用先打开到市场，好过拎（二氧化碳）去封存。」

CarbonCure采用「矿化」，将二氧化碳转化为石灰石颗粒，并成为混凝土原料之一，替代部分水泥。（CarbonCure图片）

CarbonCure采用「矿化」，将二氧化碳转化为石灰石颗粒，并成为混凝土原料之一，替代部分水泥。（CarbonCure图片）

新技术确保建筑品质 长时间测试终获批

事实上，本港引入「吸碳混凝土」亦经历重重关卡，金门建筑集团助理技术经理朱家欣指出，虽然CarbonCure的技术已渗透各国多年，但在香港应用属首次，该集团与置地经过长达18个月测试，以及与政府部门不断沟通释疑，证明不影响建筑结构及建材品质，终在去年9月获屋宇署批准使用。

置地伙金门用于翻新工程 建材更低碳

金门建筑与置地公司同为怡和集团旗下，是次引入CarbonCure技术亦是由双方共同推动，并首度应用于「Tomorrow's CENTRAL（明日中环）」大型翻新工程中。置地公司工程助理总经理吴美玲指出，项目在建材审批期间已动工，直至去年11月才采用「吸碳混凝土」，而目前整体项目仍有约7%的混凝土需求，正争取全部应用，包括用于一般间隔墙及走火梯，「用途同一般石屎无分别」。

吴美玲又表示，项目早已100%采用低碳混凝土，而当采用「吸碳混凝土」后，于混凝土层面将再减少20%碳排放，相较传统混凝土的碳排放少达40%。

金门建筑集团持续发展经理谢志轩（左一）、金门建筑集团助理技术经理朱家欣（左二）、置地公司工程助理总经理吴美玲（右一）。

置地的Tomorrow's CENTRAL主要升级置地广场，包括奢侈品牌租户的零售面积将增加1倍，并增加餐饮空间。项目定立大幅采用环保建筑材料目标，包括100%使用低碳混凝土、绿色钢筋及永续木材，并会转化至少75%的建筑废弃物。

拟扩展应用 建商业模式

谢志轩又表示，「吸碳混凝土」正计划将有关绿色价值链扩至第三方，目前已获得部分客户查询。而混凝土额外成本方面，谢志轩称，主要是向CarbonCure支付专利费用，以及购买二氧化碳，但相信商业模式成熟后，整体成本会下降。

低碳混凝土用于置地「Tomorrow's CENTRAL」大型翻新项目。(置地图片）

CarbonCure推动混凝土行业减碳

CarbonCure为加拿大建筑科技公司，成立于2012年，旨在为混凝土行业推动减碳，透过其专利技术，至今已减少逾75万公吨二氧化碳排放，交付的混凝土超过1080万辆搅拌车。微软创办人比尔盖兹（Bill Gates）成立的气候科技基金Breakthrough Energy Ventures有份投资。

世界经济论坛引述研究指出，全球水泥制造业产生了16亿吨二氧化碳，占全球总碳排放量约8%，「如果将水泥当作国家，是全球第三、四大排放国。」本港建造业议会则指出，本港建筑物占全港碳排放约71%，单计建造业的比重约3.7%，亦有学术研究显示，混凝土、钢筋等主要建筑材料占前期碳排放的90%，远高于施工时的排放。