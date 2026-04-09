国泰指策略性投资及合作 建构可持续航油价值链 今年乘客人均即弃塑胶降至1.5件

国泰（293）发布《可持续发展报告2025》，指出其「企业可持续航空燃油计划」录得显著增长，17个全球合作伙伴的承诺使用量，按年增加近1.8倍。国泰行政总裁林绍波表示，推动航空业减碳是关键而复杂的任务，尽管挑战重重，仍透过策略性投资及合作，支持建构稳健的可持续航空燃油价值链。

林绍波：与持份者紧密合作推动目标

林绍波指出，今年正值成立80周年的重要里程碑，当中国泰锐意领导可持续发展的决心始终如一。他称，透过与价值链不同持份者紧密合作，以及投资于可持续航空燃油（SAF）、减用即弃塑胶，以至社区和团队等重点领域，「致力以更周全且负责任的方式，带动每个人在人生旅途上飞跃前行。」

他续指，国泰与志同道合的机构携手，为推动可持续航空燃油的长远创新提供必要的支持及资本，同时亦在循环经济方面取得实质进展，减少因营运而生的废弃物，以及对原生资源的依赖。

成1.5亿美元可持续航油基金创始投资者

报告指出，国泰去年透过合作及投资，支持可持续航空燃油价值链发展，包括成为总投资额达1.5亿美元「寰宇一家—突破能源风险投资基金（BEV）可持续航空燃油基金」的创始投资者之一，并与空中巴士达成最多7,000万美元的联合投资协议，既推动新一代可持续航空燃油的技术发展，亦加快中短期的供应。

航线网络机上水樽回收率21%

国泰又指，去年将面向乘客的人均即弃塑胶制品减少至1.7件，随著现有库存逐步以替代品取代，预期将于2026年年中达致人均1.5件的目标。在减量以外，国泰指，成功实现其余50%面向乘客的即弃塑胶制品转由再生塑胶制成，并在香港及其他八个机场进一步推行回收流程，将航线网络的机上水樽回收率提升至21%。