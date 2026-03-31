无纸证券，只是开始｜梁伟聪

证监会宣布无纸证券市场（USM）制度将于11月16日正式落地。外界多聚焦于降成本、环保等直接效益，但真正容易被忽略的一点是，「证券无纸化」其实是香港金融市场迈向更高层次基建的重要一步。

近年港交所积极推动市场现代化，由结算周期优化、互联互通机制扩展，到数码化发展方向，USM正正是整体升级蓝图中的一个关键拼图。换言之，这不只是一项行政措施，而是一场关乎市场结构的长线改革起点。

曾经听过几位股坛老前辈说过，在未有港交所「披露易」之前，投资者需要自行储存上市公司通告，甚至有人会专门租用单位，用来存放年报与文件，以便日后查阅。

笔者入行第一天，已被教导如何在「披露易」查找通告，资讯唾手可得，实在难以想像昔日要自建「上市公司资料馆」的年代。

然而，「披露易」与「证券无纸化」的意义并不相同。前者是资讯电子化，后者则是整个市场基础设施的电子化，两者所代表的，是完全不同层次的变革。

在证监会与港交所等市场机构推动下，无纸证券市场将分阶段落地。据报，港股投资者目前仍自行持有近1,000万张实物股票，这些都将逐步纳入USM计划当中。新制度下，投资者可透过在过户处开立USI（uncertificated securities investor）户口，以个人名义持有无纸化股票，并一如实物股票般，享有法定拥有权及完整股东权益，投资者保障亦相应提升。

一连串制度演变值得关注

真正值得关注的，是USM之后可能引发的一连串制度演变。无论是市场长期讨论的T+1结算周期，还是买卖手数调整，均有赖港交所持续推动市场结构优化，在技术与制度上逐步落实。

笔者常常幻想，希望能替小朋友开一个户口，让他用利是钱买收息股，从小体会收股息的乐趣。若市场结构进一步优化，投资门槛有机会下降，投资者未来未必再受制于「一手太贵」的问题，参与方式将变得更灵活。

可以想像，未来市场未必再只是一个以「上市公司」为核心的单一结构，而是逐步演变成一个更多元、分层的资产平台。不过，这一切仍有待监管框架与市场配套成熟，短期内仍属方向性探索。

没有市场基建的全面电子化，后续的T+1、买卖手数改革，以至各类资产数码化的探索，都无从谈起。USM并非终点，而是整个市场重塑的起点。在这个过程中，港交所如何在稳定与创新之间取得平衡，将成为香港能否维持国际金融中心地位的关键。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

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