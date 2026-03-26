香港气候周2026揭幕 陈茂波：支持国家及区域碳中和 港可承担更多工作

由香港大学气候与碳中和研究院（ICCN）发起并主办、为期七天的「香港气候周 2026」今日揭幕，以「从减缓转向适应——聚焦转折点，部署切实行动」为主题，发挥香港作为国际金融中心与全球连接枢纽的独特优势，加速推动公平、包容且具韧性的净零转型，同时强调香港作为连接内地与国际、推动气候科技部署以及引导绿色金融发展的「双向桥梁」作用。

财政司司长陈茂波在开幕致辞中表示，全球气候挑战严峻，但当中亦蕴藏巨大机遇，必须以紧迫感和决心采取行动。在支持国家及区域迈向碳中和的进程中，香港有许多可以亦应该承担的工作。可善用作为国际领先金融中心及新兴全球创科枢纽的独特优势，不仅提供资本与绿色科技，更联通市场与人才，助力塑造解决方案，并推动协作。

引导私人资本投向绿色转型

陈茂波指，香港能引导私人资本投向绿色转型项目、加强碳市场互联互通，并以人工智能驱动绿色及气候技术，推动其应用与规模化发展。他亦强调培育气候金融、风险管理及绿色创新科技等领域人才的重要性。

港大校长张翔指，大学全力支持绿色转型的科研工作与成果转化，冀成为绿色转型的「引擎」，更重要是做好相关的人才培育，充分准备下一代，使他们能够继续推动并实现应对气候变化的关键任务。港大副校长（学术发展）宫鹏表示，活动会展开跨越全球金融到基层青年赋能的深度对话，期望借此促成实质合作。他又指，人工智能的深度应用都为相关的研究、应用及成果转化带来更有利的环境，更好支持国际社会应对气候变化和推动绿色发展。

本届香港气候周汇聚了联合国代表、国家生态环境部官员、包括十多位中科院及工程院院士在内的国际顶尖学人，以及宁德时代、EQT亚洲、恒生银行、腾讯、Google 等领军企业代表，透过一系列专题演说与对话讨论，共同探讨。