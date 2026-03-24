【立即报名】智领未来开拓绿色新机遇 星岛X理大「ESG X AI 应用工作坊」

星岛新闻集团联同香港理工大学合办的「智领未来！ESG X AI 应用工作坊」将于4月13日假香港理工大学李嘉诚楼举行。这次工作坊是去年「ESG企业认证嘉许礼暨永续发展专题论坛2025」的延伸项目，希望由业界领袖透过专题演讲进一步就各类型ESG议题分享真知灼见，并借此让企业、ESG专家及学术专家交流分享，共探ESG发展前景及商机。

今年工作坊将会有两大主题演讲，首先由香港理工大学环境, 社会, 和治理促进研究中心主任、会计及金融学院教授及副院长（研究）吴强教授以「提升 ESG 回报与竞争力」为题，探讨企业应如何调整策略，将 ESG 理念融入日常营运，以在瞬息万变的营商环境中，获取更佳商业回报及提升市场认可度。

另一个主题演讲主题为「绿色科技的发展机遇：香港作为国际关键枢纽」，由投资推广署（可持续发展）科技、创新和创业高级副总裁杜珮炜女士发表。杜女士将结合最新市场报告，剖析香港如何发挥门户优势，赋能企业对接绿色经济机遇，并分享新落户香港的绿色企业如何结合AI于不同行业实践绿色科技应用，并了解投资推广署如何全方位支持企业在港发展，共同引领全球绿色转型。

工作坊现正接受报名，名额有限，先到先得。有兴趣推动ESG转型的企业代表，请立即把握机会报名！

「智领未来！ESG X AI 应用工作坊」

日期：2026 年 4 月 13 日（星期一）

时间：下午 3 时正 – 5 时正

地点：香港理工大学李嘉诚楼 16 楼 M1603 会议室

报名：https://forms.gle/LSQs1RvMnyozFJnP9