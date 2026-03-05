启德一周年：香港终于找回久违的热闹？｜梁伟聪

启德体育园将近开幕一周年。这个时间点，值得我们重新审视香港「体育盛事」的成绩表。不过，在谈论经济数字之前，笔者更想问自己一个问题：启德的出现，有否令我们的幸福感增加？我的答案是有。

频密承接世界级巡演

过去一年，多个世界级演唱会与大型体育活动在启德举行。我亦有幸亲身参与其中，包括Coldplay、BLACKPINK、五月天、周杰伦等巡演香港站，以及本地特色体育活动「启德飞步跑」。那种与数万人同场呼应的震撼感，是电视画面永远无法取代的。

十年前，我未必会相信，香港能够如此频密地承接这类世界级巡演。如今不必飞往东京、首尔或台北赶场，收工后约齐朋友入场，享受演出，再回家睡自己的床，这种「不影响生活的追星自由」，本身就是城市生活质素的体现。

从数据角度看，2025年全年入境旅客达4,989万人次，按年升12.1%，增加近539万人。非中国旅客升幅达15.3%，尤其台湾、日本、美国及南韩市场均录得双位数增长。过夜旅客方面，非中国市场升幅亦明显高于中国市场。盛事未必是唯一原因，但大型场馆提供了争夺国际活动的基本条件，这一点毋庸置疑。

重新具备「主场优势」

更重要的是，启德让香港重新具备「主场优势」。过去即使有市场需求，却缺乏可承载世界级规模的场地，只能看着周边城市承接机会。如今，全运会、七人榄球赛、国际巡演、世界格兰披治桌球大奖赛等活动接连落地，香港不再只是金融中心，而是逐步重建文化与体育层面的存在感。

当然，一周年亦是检讨与改进的时刻。2026年世界格兰披治桌球大奖赛在吸收早前安排争议的经验后，主办方明显在观众动线与场内管理上作出改善，反映大型场馆运作需要时间磨合。盛事经济从来不是一次到位，而是在实战中修正细节。

至于未来动向，文化体育及旅游局局长罗淑佩早前指出，由于世界杯决赛周与欧洲联赛赛季衔接紧密，今夏未必适合安排国际足球队表演赛，但同时预告将有本地「天王天后级」歌手于启德主场馆开唱。这些讯号显示，启德并非单一活动平台，而是长期节目供应策略的一部分。

交通与动线仍需优化

盛事的真正价值，未必只体现在GDP或酒店入住率上。当市民重新习惯在自己城市欣赏世界级演出，当年轻人不再觉得「好嘢一定要出国睇」，那种心理上的转变，同样重要。

启德一周年，并不代表任务完成。场馆要持续吸引国际节目，交通与动线仍需优化，区域外溢效应亦需时间观察。但至少这一年，我们看见香港不再只是旁观者，而是重新站回舞台中央。

盛事经济或许带来旅客与消费，但更难得的，是城市重新感受到属于自己的热闹与光亮。对一座城市而言，这种幸福感，有时比冷冰冰的数字更有分量。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

