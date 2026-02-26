ESG照相馆︱林一一

香港企业讲ESG，好多时其实好似办喜事。

有次同客户开会时，老板召集管理层一齐倾：「今年ESG要做好啲，报告要靓啲，最好攞个奖。」听落去，好似好有远见，其实讲嘅唔系风险承受能力，唔系企业韧性，而系形象工程。唔系长远治理，而系市场包装。

于是流程自动启动。净滩、卖旗、探访老人院、回收废纸、张贴「节能减碳」海报。活动做完，笑容灿烂，手机举高，照片齐全。到年尾颁奖礼，西装笔挺，上台接奖，背景板写住「卓越ESG表现」。至于呢啲奖项点样运作？你知，我知，单眼佬都知。

ESG于是变成一门照相学。

但真正嘅ESG，从来唔系企业版慈善嘉年华。佢讲嘅系风险管理能力，系内部监控有冇效，系权责分工清唔清晰。讲得再白啲，就系企业喺出事之前，有冇能力预防；出事之后，有冇能力止血。

管治能力才是核心

近年嘅经典教材，就系日本嘅小林制药。

红曲保健品事件最初只系零星个案，后来陆续出现住院甚至死亡报告，产品要全面回收，市场信心动摇。问题唔只系产品受污染，而系整个品质监察同风险通报机制反应迟钝。早期警号有冇被重视？有冇逐层上报？董事会有无足够独立性？有冇及时掌握足够资讯？定系讯息喺组织入面被拖延、被淡化、被忽略？

真正致命嘅，往往唔系一批有问题嘅产品，而系一套容许问题慢慢发酵嘅制度。

事后公司加强外部董事比例，重整品质管理流程，强化风险监察架构。呢啲全部都系亡羊补牢。市场真正想问嘅，系点解喺事情发生之前，呢啲机制冇发挥作用。投资者关心嘅，从来唔系企业做过几多义工，而系企业会唔会喺下一次危机入面倒下。

所以当企业仲喺度讨论中秋节去唔去社区中心包粽，我通常都会问一句：公司有冇清晰嘅风险清单？董事会有冇定期检视重大隐患？管理层嘅绩效评核，有冇同长期稳健经营挂钩？

空气通常即刻静晒。因为呢啲问题，已经唔系影相，而系影响到核心利益。

沦为文字剪贴师

讲到呢度，就要讲一句现实。大部分顾问，其实好难打入企业核心管理层。接触到嘅，多数系负责写报告嘅部门、公关、中层管理。真正掌握资源同决策权嘅人，只系喺简报最后几分钟出现，听完讲一句：「唔错，报告做靓啲。」

顾问如果真系要讲治理缺失，等于叫企业自己解剖自己。𠮶已经唔系普通项目，而系触及权力结构同责任边界。于是好多时，大家宁愿留喺安全地带，将框架对齐，将指标填满，将图表排好。合规咗，就当完成；至于有冇真正改变，冇人深究。

新人睇到，自然会疑惑。唔少岩岩入行的年轻人，每天就系呢这种气氛中工作。写活动稿、整理照片、统计义工时数，然后看著市场对ESG的热情退烧，开始怀疑自己系咪误闯泡沫行业。当AI已经可以代写大半份报告，人类剩落黎的工作似乎只剩影相和修辞。理想与现实之间，像一场慢性消耗。

金玉其外

近排政府高调推动「盛事经济」，烟火、无人机、灯光汇演，一场接一场。宣传铺天盖地，画面震撼。至于成本效益点样，长远产业有冇升级，制度有冇更稳固，讨论声音却细得可怜。呢种逻辑，同企业嘅ESG照相学如出一辙。

面子行先，实质行后；画面优先，制度次之。

我哋呢个城市，好擅长做海报，好习惯剪彩，好沉迷被人睇到。至于制度系咪扎实，流程系咪可靠，问嘅人唔多。只要照片好睇，新闻标题够光鲜，好似问题就解决咗。如果ESG都停留喺呢个层次，佢只系另一种集体自我安慰。

真正嘅可持续，唔系你做过几多活动，而系当风险嚟到，你嘅制度顶唔顶得住。否则，再多奖项，都只不过系一面镜，照住一个好睇但脆弱嘅幻象。至于甚么是管治，为何它比净滩重要，比探访老人院实际，下篇再谈。

林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。