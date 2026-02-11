当AI接手基础工作，十年后谁来做Senior？｜林一一

一个Junior要成长为可以独当一面嘅顾问，其实本身就系时间堆出嚟嘅成果。正常情况下，五年足以令一个人顶得住基本项目，听得明客户真正关心啲乜，识得点样答问题，亦都慢慢明白咩叫风险判断。但自从AI出现之后，呢条原本算系几清晰嘅成长阶梯，好似突然变得有啲模糊。

一张白纸，定系定时炸弹？

坦白讲，培养Junior从来都不是一件轻松的事。

Senior嚟讲，新人基本上就系一张白纸。样样要教，步步要带。遇到醒目嘅，教一两次就上手，仲会自己主动做research、睇最新政策、跟行业发展，甚至知道自己手上𠮶份报告喺成个project入面扮演咩角色。呢种人，教起上嚟其实几有成功感。

但现实通常冇咁理想。你最惊𠮶一种，往往就真系会畀你遇到。

有一年，公司喺peak season之前请咗个啱啱毕业嘅男仔，科系相关，履历都唔算差。每次教佢做嘢，佢都好爽快：「OK，明白，等阵俾你。」问佢有冇问题，永远都系：「OKOK，我可以，好快搞掂。」

然后，真正的问题就来了。

文件永远喺收工前最后一分钟先交。Senior一定要check完先可以send俾客，于是OT变成指定动作。打开份file，基本上等于自己再做多次。提醒过嘅重点、讲过嘅逻辑、交代过要注意嘅地方，好似从来冇发生过。𠮶种攰，其实唔止系身体攰，而系你发现——对方根本冇谂过。

最失望𠮶次，系带佢一齐准备一场重要客户会议。

我哋要向客户董事会汇报最新法规变化同埋行业趋势，仲要顺便争取年内相关项目。呢啲场合，本来就系畀新人历练嘅好机会。我哋将宏观政策整理同同业比较分析交俾佢，希望佢可以对比客户现况同竞争对手，揾出潜在优势同突破位。

结果？

佢将网上其他机构已经整理好嘅各国法规更新，一字不漏copy落PPT，当成自己成果。同业比较部分，直接将其他公司ESG报告整段贴过嚟，搞到成份简报变成一片字海。至于真正需要动脑分析嘅部分——完全冇。

呢个已经唔系能力问题，而系思维同价值观问题。顾问嘅核心从来唔系资料整理，而系判断、取舍同重组。

后来我哋觉得佢唔太适合做策略顾问，建议佢转去碳管理团队。相对嚟讲，碳管理嘅工作结构清晰啲，主要系数据计算同排放核算。但性格急、细节唔严谨嘅人，连计数都会出错。最后，佢过唔到试用期。

另一种噩梦，为他人作嫁衣

不过，新人嘅困境唔只得呢一种。另一种噩梦，系完全相反。有时你会遇到非常优秀嘅新人。吸收力强、执行力高、学嘢快。Senior几乎倾囊相授，佢哋亦都迅速成长，变成十项全能。然后，一年半至两年左右，一封辞职信摆喺你枱面。

你将一张白纸培养成成熟战力，然后呢份战力去帮第二间公司。你再一次重新打开招聘盲盒。呢个，其实系顾问行业长期存在嘅结构性现实。

而AI出现之后，成件事变得更加复杂。

当基础工作消失，价值从哪里来？

以前好多由Junior做嘅基础工作——揾资料、初步整理、搭框架——而家工具已经做得到。如果企业唔再需要请毕业生做呢啲嘢，咁十年、甚至二十年之后，Senior又喺边度嚟？人才培养从来唔系即时回报。你今日悭咗培训成本，将来可能连识得作成熟判断嘅人都揾唔到。

所以，问题其实唔系「AI会唔会取代Junior」，而系Junior嘅价值要去边度。

Junior不应停留做基础工序

如果新人仲系将自己定位成资料整理员、报告搬运工，咁真系冇未来。真正值得投资嘅能力，系点样利用科技放大自己嘅产出，点样重构服务模式，点样为ESG顾问行业设计新产品同新解决方案。换句话讲，Junior唔应该再停留喺做基础工序，而系要学识用科技提升效率、创造附加价值，甚至开拓新嘅服务场景。

自从有了AI之后，不少由Junior负责的工作似乎已经可以被取代。再想深一层，若果我们不再需要聘请毕业生进行培训，为他们提供工作经历累积经验，十年、甚至二十年后，Senior又从何而来？

有时我会谂一个问题——如果今日我闭上眼，二十年后先醒返，我而家依赖紧嘅能力仲有冇价值？我引以为傲嘅经验，仲会唔会有人需要？

二十年，足以令一间公司消失，一个行业重组，一套规则被推翻，一个名字被淡忘。时间从来不讲情面。有些人被时间困住，有些人被时间淘汰；也有些人，即使被抽离舞台，价值仍然存在，因为他们提供的从来不是资讯，而是判断、思想与结构性的影响力。

在新时代之下，单纯的资讯提供者，站不稳。

