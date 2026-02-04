国泰可持续航油计划去年承诺量增逾一倍 等同减少6万程往来伦敦航线排放

国泰（293）宣布，「企业可持续航空燃油（SAF）计划」自2022年推出以来，保持强劲发展势头，多家企业及货运客户加入，共同推动商务旅游及航空货运减碳，并在2025年迎来里程碑，承诺使用量按年增长逾一倍，创下历年新高。行政总裁林绍波表示，尽管去年的增长令人鼓舞，但这只是迈步减碳的其中一环，要让全球航空业在2050年前达致净零目标，支援政策与完善的市场激励措施至关重要。

等同减少6万程往来伦敦航线排放

国泰表示，计划内17个全球合作伙伴，合共承诺使用约1.74万吨可持续航空燃油，按年增加近1.8倍，按生命周期计算，相当于减少约5.46万吨二氧化碳当量排放，等同约6.18万趟香港来回伦敦经济舱航程的排放量。

与诸多公司合作提升可持续燃油应用

国泰又指，欢迎微软去年加入计划，而自2024年起成为钻石级伙伴的德迅集团（Kuehne + Nagel），于去年继续成为计划中最主要的货运参与成员，此外国泰与DHL Express的合作亦促成国泰全资附属公司香港华民航空，首度于其航班上使用可持续航空燃油。

国泰指，透过与全球供应商合作，提升在全球航网的可持续航空燃油供应量，去年的主要合作供应商包括中国航油（欧洲）、伊藤忠商事、Neste、Shell Aviation、中国石油化工及SK能源，各方均为扩大可持续航空燃油的应用作出重要贡献。

林绍波：可持续发展目标不能单靠自身达成

林绍波表示，国泰订下了具前瞻性的可持续发展目标，但与所有航空公司一样，我们不能单靠自身努力达成，透过企业可持续航空燃油计划，与企业客户及供应商建立了越见紧密的合作关系，体现志同道合、具抱负的策略合作关系如何能够共同推动可持续航空燃油发展。

