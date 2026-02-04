ESG唔系黄金跑道——入行之前，请先照照镜｜林一一

近几年愈来愈多人问我点样入行做ESG。问嘅人横跨几代：啱啱毕业嘅、新入职场几年开始迷惘嘅、做到中段怀疑人生嘅，亦有被裁员后想「重新定位」嘅。大家问法唔同，但核心都一样—— 需唔需要相关学历？要唔要证书？人工高唔高？这些都是很香港式的问题。仿佛人生只是一场职业配对游戏，只要拣中热门行业，再补几张证书，就可以稳步上岸。

「对世界保持好奇」是好珍贵

老实讲，呢一行最大嘅误解，就系以为佢系一条黄金跑道。ESG暂时冇统一专业资格，亦未有明确入行门槛。理论上，只要有人请你，你就入到行。但问题从来唔系入唔入到，而系你挨唔挨得住。我请过最适合做顾问嘅一位同事，系中文系fresh graduate，冇任何环保或可持续背景。但佢有一样好罕有嘅特质：对世界保持高度好奇。因为香港教育系统训练出来的，是考试动物，不是思考动物，而ESG要的是后者。

佢会自发追国际新规例，会睇欧洲企业ESG报告，会研究框架更新。面对客户时未必即时讲到最成熟嘅建议，但佢对自己做紧嘅事有清晰价值定位——佢真系相信，企业改变得一小步，社会就会前进一小步。

呢种人喺ESG行业好珍贵。因为现实系，大部分企业都唔想改。可以唔做就唔做，可以唔加钱就唔加钱。即使改动唔涉及成本，只要冇监管逼迫，就倾向维持现状。「唔做唔错」先系企业最稳阵嘅ESG策略。

有一次我同呢位新同事去见一间上市承建商嘅财务总监，同时亦系ESG负责人。当时国际规例已经更新，香港监管未跟，但如果企业想领先同业，理论上应该提早对齐。对客户而言，答案好简单：最好唔使改。如果顾问冇立场，大可以顺势附和。但呢个「小朋友」偏偏唔肯。

佢事前准备咗一份比较分析，把客户披露表现同欧洲、美国企业并列，用图表视觉化差距，再将国际新要求拆成未来两年可以逐步完成嘅几个实际步骤。重点只有一个——唔使一次过跳到终点，每次行一小步已经足够。客户冇即场拍板，但明显动摇咗，最后叫我哋出报价。

呢件事冇用到高深技术，冇靠多年经验，亦冇谈判技巧。只系因为有人愿意多行一步。

ESG非精英游戏 是长期消耗战

之后我翻查几位表现最好同事当年嘅笔试答案，发现一个几残酷又真实嘅共通点——佢哋都写，希望推动社会进步，希望为世界带来改变。讲白啲，冇呢种内在动机，好难喺ESG生存。因为你每日面对嘅，唔系理想，而系妥协；唔系改变世界，而系同现实拉锯。你要不断说服本来就唔想改变嘅人，去做多一点点。

如果你只系被媒体塑造嘅高薪形象吸引，或者以为呢份工只系开会、写报告、讲理念——你好快会失望。ESG唔系精英游戏，而系长期消耗战。

Elon Musk最近讲过，要令AI唔伤害人类，其中一个关键系保持佢对人类嘅好奇心。我反而觉得，今天最大问题，是人类已经对世界失去好奇。于是所有新行业都被简化为收入模型，所有转型都被理解为套利机会。

所以如果你问我点样入行ESG。我会直接叫你先照照镜：你系想揾份「有前途」嘅工，定系真系想参与一场长跑？如果只系想搭顺风车，追高薪，或者以为可以「讲下野、吹下水」，咁不如坦白啲，去考政府工啦。至少稳定，无需改变，甚至无需思考。

林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。

