绿色和可持续金融跨机构督导小组公布未来3年策略重点

金管局公布，绿色和可持续金融跨机构督导小组周四（29日）召开第十二次会议，订立2026至2028年策略重点，进一步巩固香港作为具竞争力及面向未来的可持续金融中心的角色。

督导小组未来三年的策略重点建基于2023至2025年工作计划所奠定的坚实基础，并围绕两大支柱：

1.巩固及深化香港作为可持续金融中心的工作

加强可持续披露生态圈，包括可持续核证、支持高质量的转型计划披露、及有效的科技应用。

扩展及深化可持续金融市场，通过香港促进可持续资金跨境流动，并加强跨境碳市场合作。

加强对外交流，积极举办活动及参与国际对话。

推出技能培训措施，支持人才培育。

2.拓展香港在新兴领域的优势

透过提供实务指引、配套工具及案例研究，扩大转型金融规模，并鼓励业界更广泛采纳转型规划。

支持气候适应金融，推动市场做好准备、识别相关能力缺口，支持产品创新与发展，同时加强对实体风险的评估能力。

督导小组联席主席兼金管局总裁余伟文表示，香港的可持续金融市场在过去数年取得了显著进展。2026至2028年的重点工作将进一步巩固香港为可持续金融生态圈建立的稳健基础，同时确定香港的定位，以把握亚洲迈向低碳及具气候韧性经济所带来的新兴机遇。

督导小组联席主席兼证监会行政总裁梁凤仪表示，这些新的重点工作彰显香港一贯的承诺，确保香港持续与国际保持接轨、具备前瞻视野，并积极回应市场需求。加强披露及推动转型金融发展，对于支持金融体系实现可信的成果，以及建立具透明度及以科学为本的路径，至关重要。

