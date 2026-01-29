屈臣氏承诺2030年前减少原生塑胶21% 推广可重复使用及易回收包装

长和（001）旗下屈臣氏集团公布，透过支持艾伦·麦克阿瑟基金会（Ellen MacArthur Foundation）的《2030企业塑胶全球议程》，进一步提升了该集团减塑目标，以2022年为基准年，承诺于2030年前，将自家品牌包装中的原生塑胶用量减少21%。

承诺涵盖四大主要自家品牌塑胶包装

屈臣氏集团指，此项承诺涵盖四大主要自家品牌塑胶包装，包括产品包装、店内购物袋、线上购物包装及仓库的一次性塑胶，皆属集团减少对环境影响的核心范畴。该集团表示，为实现减塑目标，正于旗下零售品牌及各地市场推行更可持续的包装设计。

该集团指出，为达成目标，将持续加强减塑措施，在全球营运中除去不必要包装、增加再生塑胶含量、推广可重复使用及易回收的包装设计，并进一步扩展补充装及重复使用方案。

屈臣氏：以可衡量方式源头减塑

屈臣氏集团首席可持续发展总监兼品质保证总监Sebastien Pivet表示，减少塑胶废弃物是当前最迫切的环境议题之一，而零售商更肩负著带动改变的责任。她称，正采取具体、可衡量的行动，于所有营运市场实行源头减塑，借由推广补充装与重复使用方案及提升再生物料使用比例，正大幅加快业务营运的减塑步伐。

