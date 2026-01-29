我们以为老套的香港 正被世界重新看见｜梁伟聪

外国人来港必买的手信，又多了一个本地品牌。笔者想说的，并不是那些在内地批发、在旅游区高价转售的纪念品，而是一些真正有实际用途、又能自然融入潮流的香港品牌。近期在社交平台爆红的Dr. Kong厚底皮鞋，正是一个好例子。

Dr. Kong厚底皮鞋「自然出圈」

事源有网民在Threads分享，发现Dr. Kong一对厚底皮鞋不但舒适，外形更意外地适合「地雷系」穿搭，加上599元买一送一，迅速在本地年轻圈子掀起话题。表面看只是一则潮流分享，但笔者反而认为，这或许会成为继京都念慈庵、Tempo纸巾后，又一个被海外旅客「发掘」的香港名物。

一件产品要成功出圈并不容易。Dr. Kong早年在家长圈已有相当高的认知度，但一直停留在学童鞋、健康鞋的功能层面。笔者儿子就读的幼稚园附近，有一个被称为「死场」的商场，仅补习社、兴趣班林立，唯独一间Dr. Kong长期屹立，方便家长为孩子换鞋。这类品牌，从来不是靠包装取胜，而是靠日常生活慢慢累积信任。

这次爆红，提醒了我一件事——品牌定位并非一成不变，只是我们有没有重新发掘它的价值。

从旅游推广角度看，这类「自然出圈」的本地品牌，其实正好回应了文体旅局及旅发局近年反复强调的方向：让旅客接触更生活化、更贴近香港日常的文化体验，而不只停留在打卡景点。

BLACKPINK成员Lisa访车公庙

同样的情况，也出现在我们习以为常的地方文化上。在不少港人眼中，沙田车公庙每逢新年由乡议局代表代港人求签，难免带点老套意味；若有外地朋友来港，也未必第一时间想到要带他们去参拜。但近日韩国天团BLACKPINK成员Lisa被发现低调到访车公庙，才令不少港人重新认识这个地方在海外的文化意义。

原来在泰国，车公庙早已流传多个「转运」故事——包括有艺人参拜后事业翻身，亦有政坛人物在低潮时祈福后迎来转机。这些故事经年累月在当地口耳相传，令车公庙成为不少泰国旅客来港的「指定行程」。坊间更有一个文化细节：泰国人重视「还神」，若愿望实现，翌年再来答谢并不出奇。对于Lisa的粉丝而言，这或许意味著她未来再访香港的可能性，反而更高。

这些现象带给笔者一个更大的启发：文化共鸣未必来自大型宣传，而往往源于真实故事与民间流传。若从文体旅局近年推动「体验式旅游」的角度看，这些看似零散的文化片段，反而具备更长远的累积价值。

值得重新认识自己文化底蕴

无论是Dr. Kong的厚底鞋，还是车公庙的转运传说，它们能在海外引起共鸣，并不是因为刻意包装，而是因为香港本身就具备一种中西交融的独特气质——在高度城市化的同时，仍然保留着最传统的华人文化。这种并存状态，在外地旅客眼中，本身已是一种无法复制的风景。

那些我们觉得老套的习俗，可能正是别人心中的灵验象征；那些我们视为普通的品牌，也可能因为下一个潮流、下一个故事，而成为旅游记忆的一部分。饮一杯奶茶、食件蛋挞、扫街鸡蛋仔鱼蛋，再到沙田拜车公、上山顶看夜景——我们以为寻常，却是世界上独一无二的存在。

与其急于向外取经，也许更值得重新认识自己的文化底蕴。香港真正欠缺的，从来不是内容，而是一份相信自己文化值得被看见、被分享的自信。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

🔗LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ

🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/

相关文章：渣马封路值不值？盛事之城必须面对的代价｜梁伟聪