大新伙业界推ESG线上自我评估 近300中小企参与

ESG
更新时间：20:49 2026-01-27 HKT
发布时间：20:49 2026-01-27 HKT

大新银行（2356）与香港中小型企业联合会去年再度携手合办《SME ESG 约章》2025，并首度推出ESG线上自我评估平台，吸引近300家中小企参与及评估自身对环境、社会和管治 （ESG）的认识和实践进程。

2025 年度共有 59 家中小企参与「约章」，当中48家成功获得免费独立评核及认证。97.4%获得认证的中小企均认同实践ESG对中小企业非常重要及重要，既可提升企业形象，亦能提高管理效率及吸引更多客户。 

新增平台涵盖多个ESG关键范畴

《SME ESG 约章》2025新增的免费ESG线上自我评估平台，涵盖多个ESG关键范畴，例如节约能源、资源管理、员工发展及培训、企业管治、消费者资料保障及反贪污等。平台旨在以简单和互动方式提高中小企对ESG的认识和兴趣，鼓励中小企了解和改善自身在ESG方面的状态和表现。

大新银行副行政总裁、高级执行董事兼集团个人银行主管王美珍表示，该行一直支持中小企升级转型及寻觅商机，为鼓励中小企实践ESG，除加入全新的线上自检平台外，亦提供银行服务优惠。 

中小企联合会会长郭志华先生指出，大部分参加「约章」的中小企均认为实践ESG是非常重要。该会希望更多中小企加紧把ESG元素融入营运架构同管治机制，提升营商竞争力。

