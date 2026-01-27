港铁首度发行澳元绿色债券 获超额认购5.25倍

港铁（066）公布，于1月22日在澳洲市场发行首批澳元高级无抵押绿色债券，总发行额达20亿澳元，为该公司全面融资策略的其中一项部署。

今次发债获标准普尔及穆迪评为「AA+」及「Aa3」级，为澳元债市场历来规模最大的企业绿色债券及双期限企业债发行，同时录得澳元企业债券史上规模最大的订单认购额。

用于《可持续融资框架》绿色项目

港铁表示，是次债券分为两期，包括5年期10亿澳元及12年期10亿澳元，债券票息分别定为4.886%和5.582%。由于市场需求强劲，债券获超额认购5.25倍，最终总认购额达125亿澳元。融资所得款项将用于港铁《可持续融资框架》下合资格的绿色项目，推动环境效益，并强化港铁长期可持续发展目标。

深化亚洲企业于澳元市场参与度

港铁财务总监樊米高指出，公司对投资市场积极回应感到鼓舞，投资者包括来自全球各地的保险公司、官方机构、退休基金、主权基金、资产管理公司、银行、证券行及私人银行等，融资将有助加强港铁的财务基础及灵活性，支持重大资本投资计划，让公司建设更多活力社区并持续提升卓越服务水平。同时，今次交易亦有助深化亚洲企业于澳元市场的参与度。

今次债券是通过港铁的50亿澳元债务发行计划，按规例S形式发行。澳新银行、德意志银行、三菱日联银行和瑞银担任此次债券发行的联席牵头经办人及联席簿记行，澳新银行同时获委任为债券发行的ESG协调行。

港铁公司自2009年起于澳洲开展业务，目前在墨尔本及悉尼参与营运主要铁路专营项目及地铁系统。

