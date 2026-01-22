渣马封路值不值？盛事之城必须面对的代价｜梁伟聪

渣马算是近年少数令人感到纯粹开心的本地盛事之一，而今年的开心记忆点亦特别多。无论是两大赞助商Adidas与Nike的市场角力，抑或周润发率领一众艺人完成十公里赛事，均为赛事增添不少话题性，就连「肥猫」郑则仕亦成功完赛，更令不少市民对运动重燃兴趣。

对笔者而言，最大的成就当然是成功完成半马。由于早前受过伤，训练不足，只能以安全完赛为目标，幸好最终无伤无事完成，算是为自己留下了一段难得的回忆。

国际规模盛事 封路无可避免

然而，网上亦出现批评声音，指渣马封路安排影响交通、阻碍上班及日常生活，仿佛连这项已举办超过26年的本地老牌盛事（自1997年举办至今），也难逃香港「投诉之都」的宿命。这些声音未必是主流，但并非毫无讨论价值。

近年政府积极推动「盛事经济」，演唱会、嘉年华等活动对市民日常影响相对有限；但若希望发展具国际规模的体育盛事，如马拉松、单车赛，甚至F1赛事，大型封路安排几乎无可避免。问题不在于是否封路，而在于社会是否愿意为一项世界级盛事，承担一定程度、可管理的不便。

不只单次消费 兼具长远价值

放眼世界，任何成功举办大型体育盛事的城市，都难免对市民生活造成短暂影响。关键在于，这些影响能否换来相应的价值。笔者曾撰文分享参加 HYROX香港站的观察，并非纸上谈兵，而是亲眼见到来自全球近50个国家、接近万名参加者，如何把一场赛事转化为旅游、住宿、餐饮与消费行程。即使以极保守估算，1万人在港消费5,000元，已是5,000万元的即时经济效益。

更重要的，并非单次消费，而是这些参加者回国后，向亲友分享香港的赛事体验与城市形象，所带来的长远价值。

并非否定不便 反思值不值得

当然，这并非否定市民的不便。有人要返工、送货、接送小朋友，这些都是实实在在的生活压力，值得被理解与尊重。但或许可以回想，八十年代兴建地铁时，官方口号是「地下铁路，为你建造」，民间却戏谑地改成「地下铁路，围住为建造」，反映当年不少市民确实感到困扰。

笔者作为后来的受惠者，只享受了地铁带来的便利，却未曾承受施工期间的影响。今天，为盛事封路，与当年兴建地铁其实有异曲同工之处——同样是为城市升级所付出的代价。分别在于，地铁是肉眼可见的基建，而盛事则属于城市软实力的投资，回报未必即时呈现。

盛事经济从来不是零成本，也不可能让所有人完全无感。问题不是「有没有不便」，而是这些不便是否值得，是否被妥善管理，是否为城市带来长远价值。希望对封路安排感到不快的朋友，不妨从这个角度多想一步，为本地盛事品牌，给予一点空间与耐性。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

🔗LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ

🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/

相关文章：David Webb与「一股一票」：港股散户曾经拥有的守门员｜梁伟聪