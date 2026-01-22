Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣马封路值不值？盛事之城必须面对的代价｜梁伟聪

ESG
更新时间：15:59 2026-01-22 HKT
发布时间：15:59 2026-01-22 HKT

渣马算是近年少数令人感到纯粹开心的本地盛事之一，而今年的开心记忆点亦特别多。无论是两大赞助商Adidas与Nike的市场角力，抑或周润发率领一众艺人完成十公里赛事，均为赛事增添不少话题性，就连「肥猫」郑则仕亦成功完赛，更令不少市民对运动重燃兴趣。

对笔者而言，最大的成就当然是成功完成半马。由于早前受过伤，训练不足，只能以安全完赛为目标，幸好最终无伤无事完成，算是为自己留下了一段难得的回忆。

国际规模盛事 封路无可避免

然而，网上亦出现批评声音，指渣马封路安排影响交通、阻碍上班及日常生活，仿佛连这项已举办超过26年的本地老牌盛事（自1997年举办至今），也难逃香港「投诉之都」的宿命。这些声音未必是主流，但并非毫无讨论价值。

近年政府积极推动「盛事经济」，演唱会、嘉年华等活动对市民日常影响相对有限；但若希望发展具国际规模的体育盛事，如马拉松、单车赛，甚至F1赛事，大型封路安排几乎无可避免。问题不在于是否封路，而在于社会是否愿意为一项世界级盛事，承担一定程度、可管理的不便。

不只单次消费 兼具长远价值

放眼世界，任何成功举办大型体育盛事的城市，都难免对市民生活造成短暂影响。关键在于，这些影响能否换来相应的价值。笔者曾撰文分享参加 HYROX香港站的观察，并非纸上谈兵，而是亲眼见到来自全球近50个国家、接近万名参加者，如何把一场赛事转化为旅游、住宿、餐饮与消费行程。即使以极保守估算，1万人在港消费5,000元，已是5,000万元的即时经济效益。

更重要的，并非单次消费，而是这些参加者回国后，向亲友分享香港的赛事体验与城市形象，所带来的长远价值。

并非否定不便 反思值不值得

当然，这并非否定市民的不便。有人要返工、送货、接送小朋友，这些都是实实在在的生活压力，值得被理解与尊重。但或许可以回想，八十年代兴建地铁时，官方口号是「地下铁路，为你建造」，民间却戏谑地改成「地下铁路，围住为建造」，反映当年不少市民确实感到困扰。

笔者作为后来的受惠者，只享受了地铁带来的便利，却未曾承受施工期间的影响。今天，为盛事封路，与当年兴建地铁其实有异曲同工之处——同样是为城市升级所付出的代价。分别在于，地铁是肉眼可见的基建，而盛事则属于城市软实力的投资，回报未必即时呈现。

盛事经济从来不是零成本，也不可能让所有人完全无感。问题不是「有没有不便」，而是这些不便是否值得，是否被妥善管理，是否为城市带来长远价值。希望对封路安排感到不快的朋友，不妨从这个角度多想一步，为本地盛事品牌，给予一点空间与耐性。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

🔗LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ
🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/

相关文章：David Webb与「一股一票」：港股散户曾经拥有的守门员｜梁伟聪

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
9小时前
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
2小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
19小时前
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
00:34
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
2026-01-21 14:20 HKT
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
2小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
4小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
01:25
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
22小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
3小时前
大棋盘︱郑震生闪电被炒 公仆用社媒靠自律 政务官：若真正「有料到」毋须经常刷存在感
大棋盘︱郑震生闪电被炒 公仆用社媒靠自律 政务官：若真正「有料到」毋须经常刷存在感
政情
7小时前