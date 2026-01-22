Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局发布第2A阶段《可持续金融分类目录》 加入转型元素

ESG
更新时间：15:54 2026-01-22 HKT
发布时间：15:54 2026-01-22 HKT

金管局发布第2A阶段《香港可持续金融分类目录》，指为促进绿色及可持续资金融通，以及支持区内低碳转型迈出重要一步。金管局指，早前咨询普遍获支持扩大分类目录的涵盖范围、加入转型元素及适应气候变化类别 

去年公众咨询 普遍支持扩大涵盖范围

金管局表示，分阶段制定《香港分类目录》，旨在建立一套稳健及透明的框架，以界定对绿色及可持续发展有贡献的经济活动。第一阶段《香港分类目录》于2024年5月发布，其后金管局于2025年9月就第2A阶段的原型展开公众咨询，就扩大分类目录所涵盖的范围及相关优化措施征询意见。　 　

该局指，在咨询期内，收到多份来自银行、专业团体、资产管理公司、企业、非政府机构、智库及公营机构等不同持份者的意见书，回应者普遍欢迎金管局进一步提升香港分类目录的清晰度和实用性。金管局指，因应公众咨询收集到的意见修订原型，并正式发布第2A阶段《香港分类目录》。

金管局：正推进下一阶段工作

金管局表示，将持续更新《香港分类目录》，并正落实下一阶段的推展工作，继续以市场发展、公共政策、行业重点及最新科技进展为主导，在过程中积极与市场参与者及广泛持分者保持沟通。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
9小时前
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
2小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
19小时前
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
00:34
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
2026-01-21 14:20 HKT
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
2小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
4小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
01:25
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
22小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
3小时前
大棋盘︱郑震生闪电被炒 公仆用社媒靠自律 政务官：若真正「有料到」毋须经常刷存在感
大棋盘︱郑震生闪电被炒 公仆用社媒靠自律 政务官：若真正「有料到」毋须经常刷存在感
政情
7小时前