金管局发布第2A阶段《可持续金融分类目录》 加入转型元素

金管局发布第2A阶段《香港可持续金融分类目录》，指为促进绿色及可持续资金融通，以及支持区内低碳转型迈出重要一步。金管局指，早前咨询普遍获支持扩大分类目录的涵盖范围、加入转型元素及适应气候变化类别

去年公众咨询 普遍支持扩大涵盖范围

金管局表示，分阶段制定《香港分类目录》，旨在建立一套稳健及透明的框架，以界定对绿色及可持续发展有贡献的经济活动。第一阶段《香港分类目录》于2024年5月发布，其后金管局于2025年9月就第2A阶段的原型展开公众咨询，就扩大分类目录所涵盖的范围及相关优化措施征询意见。

该局指，在咨询期内，收到多份来自银行、专业团体、资产管理公司、企业、非政府机构、智库及公营机构等不同持份者的意见书，回应者普遍欢迎金管局进一步提升香港分类目录的清晰度和实用性。金管局指，因应公众咨询收集到的意见修订原型，并正式发布第2A阶段《香港分类目录》。

金管局：正推进下一阶段工作

金管局表示，将持续更新《香港分类目录》，并正落实下一阶段的推展工作，继续以市场发展、公共政策、行业重点及最新科技进展为主导，在过程中积极与市场参与者及广泛持分者保持沟通。