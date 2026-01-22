麦当劳盼洗走快餐业刻板印象 灵活排班吸GenZ

传统观念常将餐饮业标签为劳动密集、入行门槛较低的行业。香港麦当劳行政总裁黎韦诗接受《星岛头条》访问时坦言，尽管职场生态已变，社会对快餐业仍存有刻板印象，往往视之为职途选择较少人士的落脚点。她指，集团近年致力打破这种定型，透过引入与资历架构挂钩的培训机制，将餐厅管理岗位全面专业化，证明不同起点的人才，均能透过系统性晋升，成为独当一面的管理专才。

港漂硕士生靠兼职放松 缓解焦虑

记者接触了一名香港中文大学硕士毕业的港漂，她在毕业后经历了一年的求职空窗期，最终选择暂时放下学历包袱，投身麦当劳兼职，却意外找到了调适心态的空间。

该港漂表示，自己自去年11月开始在麦当劳兼职，相比起传统办公室朝九晚五的束缚，现时工作时间比较灵活。她一般会选择早上7时至中午12时的早更时段，下午时间可自由安排，一般用于写作、阅读及与朋友交流求职资讯。现时她每周工作3天，时薪50元。

她在店内主要负责制作饮料，入职约一星期已能独立运作。她坦言，这是她首次接触体力劳动工作，在忙碌的流水线操作中，大脑反而获得了难得的放松，与以往从事文书工作时大脑长期绷紧的状态截然不同。此外，在麦当劳工作也大大缓解了求职的焦虑，她表示，在觅得心仪正职前，会继续透过这份兼职维持生活节奏。

Gen Z追求工作与生活平衡 渴望专属体验

Z世代（Gen Z）对于职涯的定义与上一代截然不同——不再将传统稳定与长远规划视为唯一追求，而是将工作视为特定阶段的调节。

面对这批职场生力军，传统的管理模式正面临挑战。黎韦诗引述内部调查指，年轻员工最重视「工作与生活平衡（Work-Life Balance）」、个人成就感以及具共鸣的职场文化。目前香港麦当劳逾1.8万名员工中，24岁或以下占约8,000人，如何留住这批生力军成为关键。

为此，麦当劳提供灵活排班，让员工可选择工作的餐厅与时段，最低只需工作4小时，黎韦诗指，集团推出了「见习经理（Manager Trainee）」计划，DSE毕业生每月薪金1.75万元起，可享五天工作的待遇，打破餐饮业长工时的惯例。此外，集团亦开发员工专属的应用程式，将培训内容游戏化，迎合年轻人的学习习惯。

在员工培训方面，麦当劳亦为餐厅管理团队安排游学团及交流，去年曾邀请近千名餐厅管理组成员到广州参与「营运年会」，分享提升管理及服务的要诀。

QF Level 5 课程开办3年 最年轻餐厅总经理年仅24岁

为了让前线经验获得客观认可，香港麦当劳自2023年起引入《管理发展专业文凭（资历架构第5级）》（QF Level 5）课程。该课程级别等同于学士学位，且学费全免。黎韦诗指出，具潜质的员工最快可在3个月内晋升为餐厅总经理并修毕课程。

黎韦诗表示，计划推行三年来，已有270位餐厅总经理取得政府认可的资历，其中最年轻的总经理年仅24岁，已负责管理逾80人的团队，营运每年营业额过千万港元的餐厅。

全线餐厅管理组加薪3% 引入AI编排人手

受经济不景气及输入外劳影响，餐饮业薪酬增长普遍放缓。据人力资源管理学会的调查显示，加薪幅度最低的行业是款待及餐饮业、零售及批发业，在未扣除通胀下分别仅加薪1.8%及2.1%。政府统计处数据则显示，住宿及膳食服务活动业今年6月名义薪金指数上升 3.1%，扣除通胀后仅加1.3%，低于整体平均水平。

虽然大市气氛审慎，不过香港麦当劳早前宣布今年1月1日起，全线餐厅管理组加薪平均3%，表现优异者加幅更达5%，并向逾1.2万名员工发放500元利是，亦将于下月23至25日于亚洲国际博览馆举行年度员工晚宴。

在人才管理系统方面，黎韦诗透露，集团引入AI Crew Planner及AI Crew Size等人工智能系统，透过大数据协助餐厅更精准地安排人手，并根据员工经验及地区制定薪酬，让餐厅管理团队的运作更有效率。