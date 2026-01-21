企业为何不应对低生育率视而不见｜林一一

社会热议香港出生率常年处于全球最低之列，人口结构老化问题越来越严重，若果再无有效的行动，香港未来的经济发展将严重受限。

我第一次好立体咁感受到呢个问题带来的影响，喺帮一间公司做持份者访谈嘅时候，个CEO话畀我听，其实佢每日都问自己公司出路喺边，因为当佢拉开人力规划模型嘅时候，十年后某几个关键职能会出现断层，唔系因为走人，而系因为「冇人入嚟」。佢同我讲，呢啲数字佢哋其实早就知，但一直唔知应该点处理。

喺高度城市化、知识密集嘅经济体，人力本身就系最稀缺嘅生产要素。而生育率，正正就系呢个要素嘅「前导指标」。今日嘅低生育，唔系二十年后先发生嘅问题，而系已经写咗喺未来劳动人口嘅缩水速度入面。企业若只关注即期人力成本，而忽略生育率呢个前导指标，实际上系放任一个可预见的供应冲击发生。

更重要嘅系，低生育率会改变整个劳动市场嘅风险分布。当年轻劳动力稀缺，企业就会被迫喺更高年龄层中竞逐人才，而再培训、健康支援与工作设计的成本亦随之上升。人力资本的「折旧速度」加快，但补充来源却持续萎缩，咁样对任何依赖专业技能与经验累积嘅行业而言，都系系统性风险。

企业太想避开不确定性

呢这个角度看，生育率其实是一个被低估的宏观治理指标。它同时影响企业的营运韧性、成长天花板与风险暴露程度，却长期被排除在企业决策视野之外。

于是问题再推前一步——如果企业清楚知道未来会缺人，点解依然选择唔理？答案其实唔复杂。企业制度，本能上会偏好稳定、可预测、即期回报清晰嘅投入，亦即系任劳任怨、生活轨迹稳定嘅员工。生育呢个议题刚好相反：员工一旦怀孕，受影响嘅时间长、变数多，相关同事好难再一心一意专注喺公司。

喺好多公司，生育并冇被明文惩罚，但亦从来冇被真正吸纳为制度可以消化嘅风险。呢度唔涉及道德好坏，只系诱因设计。当一个系统不断奖励「全年无休」、「高度投入」、「可随时调度」嘅员工，任何引入不确定性嘅人生选项，都会慢慢被排挤。

但当我哋行到呢一步，其实已经埋下另一条问题：企业真系可以永远将呢个风险外包畀社会？

外包风险最后一定影响自身

呢种结构，短期内或者提升运作效率，但长期会削弱人力资本嘅再生能力。企业好似节省弹性安排嘅即期成本，实际上却将人口风险外包给社会，最终以更高招聘成本、更激烈人才竞逐，甚至业务扩张受限的形式回流自身。

经济学有个老土但好实用嘅概念，叫正外部性。正外部性系指，当某一个人或企业在进行某项活动时，除了自身获得利益之外，还在无意中为其他人或整个社会带来额外好处，而这些好处并无透过市场价格反映或补偿。换句话说，就系你做好事，人地得益，但你无获得回报。生育就系典型例子，下一代会成为劳动力、消费者、纳税人，对企业长远系净收益，但生产成本却几乎完全由家庭承担。

当企业选择完全唔参与呢个成本分摊，市场结果就只会有一个——供给不足。虽然行为有益于社会，但系当事人自身难以受益，相关行为难以有持续性，市场就难以长期收益。社会生育率低，短期睇，好似冇事；中期开始，招聘成本上升、人才竞逐加剧；长期，就变成结构性制约。

我有时都会停一停谂一谂，企业其实好擅长计风险，点解偏偏喺生育率上选择视而不见？可能因为佢唔似气候风险咁有画面感，唔似原材料短缺咁即时。但ESG提醒我哋嘅，正正系呢类「唔即时入帐，但长远一定会反映喺报表」嘅问题。

生育率其实系隐性ESG指标

如果将生育率拉返入企业视角，其实佢同其他ESG议题冇本质分别。佢影响营运韧性、影响成长上限、影响成本结构，只系时间尺度拉得比较长。低生育率意味人力资本更新变慢，意味再培训、健康支援、工作再设计嘅成本会一齐上升；亦意味消费市场老化，某啲商业模式嘅天花板会愈嚟愈低。

所以，当企业问我：「我哋点解要关心生育？」我而家嘅答案已经好直接——因为你避唔到。在这个脉络下，企业关注生育率，并非因为社会责任或道德常态，而是因为自身存续。真正理性的企业，无法只依赖政府政策去承担呢个风险，因为最终承受冲击的，正是企业自身的营运环境。

要令生育不再需要被鼓励

讲到最后，我反而唔系好想用「鼓励生育」呢个词，因为佢太左胶。从ESG角度，真正值得讨论嘅，系制度点样影响生育嘅风险回报结构。当生育唔再等同长期职涯惩罚，当照顾成本唔再单向压落某一群人身上，当生育能够为家庭带来经济效益，生育先有机会重新成为家庭同女性嘅自愿选项。

生育率唔系宏观背景，而系企业长期竞争力嘅隐性资产。忽视佢，企业可能仲可以顺顺利利行多几年甚至十几年，但最终一定会喺一个人力枯竭、成本高企嘅市场入面，为今日嘅制度选择，慢慢埋单。

咁当然，如果我无下一代，而社会步入人口收缩期嘅时候，我已经退休，其实对我真系无咩影响。要担心嘅，从来都系大企业掌舵人，同埋我哋由治及兴、居安思危嘅政府。

林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。

相关文章：谁在付出香港职场的家庭照顾成本与性别错配｜林一一