启胜旗下天晋II超额完成环保目标 天台太阳能板一年可生产4万度电

启胜管理服务旗下管理的天晋II于香港环境卓越大奖2024荣膺「物业管理（住宅）」金奖，成全港唯一累计获得第19个金奖的物业管理公司。启胜表示，天晋II团队深明可持续发展对提升居住环境质素的重要性，早已成立环保小组，制定多项计划以推动绿色生活，并定期检讨屋苑的可持续发展进程。

公司提到，天晋II于2024年超额完成所有环保目标。其中，为推动可再生能源的应用，屋苑自2023年于各座天台安装共76块太阳能板，成功于2024年底录得生产约4万度电的发电量，相当于足以供应140个3人家庭1个月的用电需求。

废物回收种类达36项

此外，为鼓励住户踊跃参与废物回收，天晋II团队更将屋苑回收种类由原有33项增至36项，以及将回收点增至104个，便利居民日常投放。同时，团队更与多个合作伙伴举办多元化环保活动，包括环保工作坊及亲子园艺工作坊等，累计吸引超过800名住户参与，提升住户环保意识及凝聚社区力量。

启胜副董事总经理朱启明表示，夺奖一方面肯定了公司多年来在社区推动节能减废、提倡低碳生活的方向正确，另一方面亦说明只要物业管理公司与住户齐心合作，就能在舒适宜居与环保减碳之间取得良好平衡。

