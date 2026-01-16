澳洲会计师公会料港企可满足新ESG披露要求 中小企业需找到生存与可持续发展的平衡点

澳洲会计师公会公布，张立君出任2026年度大中华区分会会长，同时张立君还是「四大」会计师事务所之一的罗兵咸永道香港合伙人，负责于审计及可持续发展咨询领域。张立君表示，预期本港大部份上市企业可落实2026年1月新气候规定的强制ESG披露要求，并预期香港作为国际金融中心，市场对本港专业会计服务尤是是ESG等方面的需求会进一步扩大。

张立君表示，现阶段很多大型上市公司已经主动开展ESG新规工作，包括直接向供应商索取数据等，并估计大部分本港上市公司可落实到新规。他续指，至于资源较小的中小企业则可能需要根据自身实际情况采取不同ESG策略，最重要的是找到企业生存与可持续发展的平衡点，优先关注与自身产品或服务相关的ESG议题。他还指出，内地刚刚发布了气候风险披露准则征求意见稿，与港交所今年新增的气候准则基本一致，都是遵循ISSB国际标准，相信香港可以凭借国际经验为内地企业提供ESG方面专业服务，特别是那些在海外有业务的企业。