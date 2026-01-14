信和获MSCI评级「AAA」 ESG策略及可持续实践达国际标准

信和宣布，集团于MSCI环境、社会及管治 (ESG）评级中由「AA」级提升至最高「AAA」级，印证信和在应对重大ESG挑战与机遇方面的持续努力，与国际标准接轨。

MSCI ESG评级覆盖全球逾17,000名发行人，旨在评估企业相较于同业，在管理长期、具有财务重要性的可持续发展相关风险与机遇方面的能力。评估范畴包括碳排放、绿色建筑、健康与安全，以及供应链管理等，协助投资者识别更具可持续增长潜力的企业。信和于2025年的评级荣获「AAA」级，名列「房地产开发与多元化活动」行业中最佳的5%企业。

信和主席暨环境、社会及管治督导委员会主席黄永光表示，深信，抗御力和健康福祉是实现深远可持续发展愿景的基石—既能为持份者创造长远价值，同时为环境带来正面影响。荣获此项国际评级的最高认可，是对集团持续努力的肯定，并促使我们进一步将ESG理念融入长期发展策略。展望未来，将继续与合作伙伴携手，深化可持续实践并推动创新。将透过审慎管理、匠心设计与履行社会责任，制订符合投资者期望策略重点，持续优化业务组合，并惠及集团所服务社群。

信和致力提升气候韧性及适应能力，并推出「供应商气候伙伴计划」，鼓励可持续供应链。集团以及信和在可持续发展方面的努力屡获嘉许，包括获科学基础目标倡议组织（SBTi）认证其长期减量目标，并于大中华区房地产业可持续发展指数（REBSI）中名列榜首。另外，信和连续第二年获纳入CDP最高基准—2025年度气候变化A 级别名单，并在全球房地产可持续标准（GRESB）房地产评估中获评为发展基准「全球业界领导者」—住宅类别。截至2025年6月30日，信和已为香港旗下90%的新建物业取得绿建环评（BEAM Plus）认证。

