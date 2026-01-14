谁在付出？香港职场的家庭照顾成本与性别错配｜林一一

有一次开会，一位部门主管低声抱怨：「其实我唔系反对同事请家庭假，我最怕系每次都系同一啲人顶。」「咪系，仲要次次都系我哋男同事帮啲女人顶。」隔离有个阿姐即刻接话：「无错。顶𠮶啲，好多都系男人，因为佢哋唔会因为家庭理由请假。」

呢句话一出，大家都笑咗一下，但笑得有啲尴尬。

在办公室入面，最常请假的，往往唔系基层员工，而系收入接近中位数、职位不上不下的女同事。理由表面上千变万化，但归根究柢，几乎都同「照顾」有关——照顾年老父母、照顾子女、处理家庭突发状况。制度上，男女福利一样；现实中，承担家庭责任的，仍然主要是女性。呢种落差，并唔系公司政策设计失误，而系华人社会长期以来，对家庭角色的分工仍然高度性别化。

被制度塑造的「理性选择」

如果将时间推回二、三十年前，呢种分工反而更加「合理」。当年，女性被视为家庭的核心照顾者，工作只是补贴家用的附加价值。家庭优先，事业让路，几乎系社会共识。但今日的香港，呢个前提早已瓦解。女性工作不再是附加价值，而系自我实现、经济独立、职涯发展。男女平等的意识抬头，加上高楼价、单一收入难以支撑家庭，女性成为家庭经济的重要来源，甚至是核心，已经是常态。而菲律宾女佣的普及，确实释放咗大量女性劳动力，令双职家庭成为可能，但呢个制度从来无法完全取代「主要照顾者」的角色。

家庭真正消耗精力的，往往唔系洗衫煮饭，而系那些无法外判的事情：学校开放日、孩子半夜发烧、老人家覆诊、安排女佣时间表、帮孩子报补习班、处理家庭财务。呢啲零碎而持续的责任，唔会写入职位说明书，但每日都在发生。有人形容香港在职母亲等同做紧两份全职工作，并不夸张。

呢个其实系典型的劳动力错配。家庭照顾并非「非技术性工作」，但制度长期假设呢部分劳动力天然由女性供应，于是男性劳动力被锁死喺办公室，女性则被锁死喺双重角色。表面上，男性「更稳定」、更可预测；实际上，只系将家庭风险集中压缩到女性身上。

男人唔应该请假？

有一次，下午四点半，坐我隔离个男同事在电脑前反复望时间，跟住打电话同对方讲：「我知学校提早放学。」他叹咗一口气，然后继续讲：「你揾下办法先，我真系走唔开。」跟住就收线。5分钟后，他转头同我讲：「今晚要OT。」

呢个选择，唔系因为佢唔关心家庭，而系制度已经帮佢计好成本：请假即系要解释，有可能比老细觉得我不负责任；OT等于责任感、加分，下次升职可能有我份。理性人会拣后者。而长远后果系，男性愈来愈远离家庭照顾场景，女性愈来愈被视为「不稳定劳动力」。呢个唔系性别偏见，而系诱因设计导致的市场结果。

经济学讲比较优势，但比较优势唔系天生，而系制度塑造。如果制度默许男性「专心返工」、女性「自然照顾」，市场就会将呢个分工合理化，最后变成「现实就系咁」。问题系，当生育率跌到需要政策介入，社会已经冇本钱再维持呢种低效率分工。

近年，企业层面确实开始正视「家庭照顾者」的需要，家庭友善政策、弹性工时、特别假期，讨论热度不低。不过，制度进步，文化却往往停留在原地。表面上，公司支持在职母亲；实际上，对经常请假的女性加以微言，甚至以「不适合公司节奏」为由，暗示她们自行离场，仍然屡见不鲜。

从经济学角度睇，呢个问题并非单纯的性别不公，而系劳动力配置失衡。传统家庭模式下，女性承担大部分非市场劳动（unpaid care work），而男性专注于市场劳动。当女性大量进入职场，而家庭分工却未有同步重组，结果必然系效率损失：高技能女性因家庭责任被迫降低工时、放弃晋升，社会整体人力资本未能被充分利用。

男人顾家有分加

有人提出，解决方法系加强公共配套，例如社区托儿所、长者日间照顾中心。呢啲措施固然重要，但它们只能减轻负担，无法改变结构。女性依然被卡在工作与家庭的双重责任之间，因为「最后责任人」的身份并未改变。真正有效的家庭友善，唔系再问「女性需唔需要更多弹性」，而系问：「点样令男性请家庭假嘅边际成本低过OT？」只要男性请假仍然被视为例外行为，家庭照顾就永远无法成为共享责任。

再退一步讲，亦无法否认女性在生育后，往往会自然地与家庭建立更强的情感连结。这既有文化因素，亦有生物学基础。问题唔系要抹杀呢种母性，而系要降低制度对此作出的惩罚。真正的出路，并唔系要求女性再多挨一点，而系针对家庭责任，释放男性劳动力。

当家庭内部能够根据实际情况，而非性别预设，重新分配照顾责任，整体效率会提高。男性若能更合理地参与家庭照顾，女性便能更稳定地留在职场，企业保留经验，社会保住劳动力，生育意愿亦不至于因「代价过高」而进一步下降。

因此，育婴假不应只是女性的专利。男性请假照顾家庭，上司与同事不应感到惊讶，更不应抛出那句已经过时的质问：「你老婆呢？」当男性参与家庭照顾被视为正常行为，而非例外情况，照顾成本才有可能真正被社会化，而唔系继续由女性个人承担。

说到底，这并非道德问题，而系一条赤裸裸的经济算式。谁承担照顾责任，谁就承担了机会成本。如果制度只默许某一性别付出这笔成本，社会最终付出的，会是更低的生育率、更高的人才流失，以及一个看似进步、实则停滞的劳动市场。释放男性劳动力去照顾家庭，唔系道德进步，而系人口结构下的理性选择。

如果企业真系想谈长远竞争力，下一步唔系再写一条家庭友善政策，而系认清家庭唔系女性的私人问题，反而应该系整个市场的公共成本。ESG讲既，从来唔止系环保同道德，而系一家企业甚至社会的长远生存能力。

林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。

