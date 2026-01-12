恒隆地产制定20项2030年可持续发展指标 与中港25%租户展开合作计划

恒隆地产（101）发表20项新的2030年可持续发展指标，延续可持续发展四大优先议题，包括应对气候变化、资源管理、福祉及可持续交易，当中定出与内地及香港合共占租赁楼面面积25%的租户，展开可持续发展合作。

2025年计划超标完成

恒隆地产指出，于2021年制定的「25x25」指标涵盖至2025年底的行动计，不仅已达成既定目标，更在减少温室气体排放、推动可再生能源及能源效益方面，超越了原有指标。该集团指，在「25x25」指标成绩的基础上，将透过升级的2030年指标，进一步巩固其于业界的可持续发展领导地位。

该集团表示，新的20项2030年指标，延续恒隆的可持续发展四大优先议题，即应对气候变化、资源管理、福祉及可持续交易。

亚洲首家订立气候风险价值目标地产商

在应对气候变化方面，恒隆定出成为亚洲首批全面符合科学碳目标倡议（SBTi）的最新建筑行业科学碳目标设定标准（涵盖短期及长期减碳目标），并符合1.5摄氏度减排路径的房地产企业，同时恒隆亦是亚洲首家订立气候风险价值（Climate Value-at-Risk）目标的房地产企业。

工程实现10%生物多样性净增益

资源管理上，该集团冀成为亚洲首家就所有新发展项目及大型翻新工程中，订立10%生物多样性净增益目标的房地产公司，以支持城市生态系统及优化绿化空间。

至于福祉方面，恒隆目标透过社区投资计划，创造不低于4,000万元的社会价值。而在可持续交易，将与内地及香港合共占公司租赁楼面面积25%的租户，展开可持续发展合作。

陈文博：冀思想领导层面扩大其影响力

隆地产董事长兼可持续发展督导委员会主席陈文博表示，开展可持续发展之旅的新篇章，充分彰显恒隆在该领域的领先行动力，更在思想领导层面扩大其影响力。他称，透过与价值链各方伙伴紧密合作，有信心兑现这些承诺，并持续推动亚洲可持续发展的实践。

恒隆地产副董事—可持续发展John Haffner称，过去数年见证其远大目标如何凝聚团队的努力，并推动创新文化，而凭借过往的成就和宝贵经验，该集团的2030年指标更加清晰且以数据为主导，有助恒隆在社会层面产生更深远的影响。