国泰欢迎北大研究院可持续航油建议 长远成本接近传统航油

国泰（293）表示，国泰欢迎北京大学国家发展研究院发表的研究报告《燃点SAF市场：中国可持续航空燃料规模化发展政策路径》。国泰指出，该报告深入分析现况并提出精辟建议，透过供求双方的市场策略，就于内地扩大可持续航空燃油（SAF）的使用，提供了切实可行的宝贵意见。

国泰表示，有关研究深入探讨了内地规模化发展SAF所面对的多项挑战与尚未开发的潜力，在借鉴全球最佳实践的同时，参考国家正蓬勃发展的太阳能光伏产业的相关经验。

eSAF长期降低成本具潜力

国泰引述报告指出，国家在原料资源和制造能力方面的独特优势，并对不同技术生产所需的长期成本所造成的影响进行预测，其中以生产电制可持续航空燃油（eSAF）称著的电制合成燃料技术（Power-to-Liquid，PtL），在长期降低成本方面呈现最大的潜力，有关技术即利用可再生能源电力，将二氧化碳和水等原料转化为合成燃料的技术。

报告又指出，初步分析显示，在适当政策支持下，当国产eSAF累计产量达到160万吨时，加上全国碳交易预计在2030年通行的碳价成本，国产eSAF成本可能接近传统航油的价格。

国策多管齐下推动成本效益

国泰又引述研究报告建议，采取多管齐下方式，推动国家可持续航空燃油产业发展，并以此获得长期的成本效益，当中包括政策协同、刺激市场需求、拓展国际市场准入通道、建立采购机制以确保供求稳定。

国泰：国产SAF助提升全球航空业供应保障

国泰可持续发展总经理张承恩称，作为全球航空业及可持续航空燃油生态系统的重要一员，国家在本土发展SAF产业不仅顺应全球趋势，支持国家减碳目标，更有助提升全球航空业在SAF的供应保障和负担能力。

他称，北京大学此项研究令人鼓舞，因为其指出SAF与传统航油有机会实现长期成本持平，前提是新技术的开发、大规模SAF生产，以及从需求和供应两端支持SAF推广的政策能获得足够支持，这对全球航空公司以商业可行方式扩大使用可持续航空燃油至关重要。

国泰表示，该集团长久以来支持国家的SAF发展，并且是首批航空公司在香港国际机场、阿姆斯特丹史基浦机场、伦敦希斯路机场率先采用国产SAF。

国泰集团2024年有关采购SAF的数字显示，相对传统航油，其生命周期碳减排幅度可达约80%。