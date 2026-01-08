中环宝轩酒店绿色翻新 墙身装太阳能玻璃 面积大传统80倍 「建筑物本身就系发电站」

本港老牌发展商建业系的汉国置业（160），旗下中环宝轩酒店完成3年翻新，成全港首家引入太阳能发电建筑（BIPV）系统的酒店，在整幢建筑三面幕墙装上垂直太阳能玻璃，突破传统仅安装在天台的局限，项目负责人形容「建筑物本身就系发电站」。宝轩酒店集团董事及总经理叶伟伦表示，公寓位处中环地段，逾九成属商务客，其低碳元素吸引不少大型集团视为员工宿舍的首选。

汉国置业位于上环的「宝轩酒店及公寓（中环）」正式开幕，最大改造工程在于幕墙安装「太阳能发电玻璃」，透过BIPV系统，可将建筑外壳转化为发电系统并接入电网。

太阳能玻璃供8间房全年用电

负责BIPV工程的顺昌电器工程项目经理梁仲贤解释，该酒店如按照传统方法，天台空间只能安装5块太阳能板；但新项目最终安装了947件太阳能发电玻璃，总安装面积达808平方米（约8700平方呎），占整体外墙40%，较传统高出达80倍。项目预计每年发电量为2.48万千瓦时，相当于供应8间酒店房全年用电。

设多种透光材质 「住户感受唔到就减碳」

梁仲贤续指，太阳能发电玻璃设有不同的透光度，亦能配合木纹、云石等不同花纹外墙，可因应墙身位置需求调整材质，「正正系将建筑融合系统，唔影响体验，住户唔会感受到就已经帮手减咗碳。」

坐落上环 服务式公寓月租门槛4.1万

中环宝轩酒店分为酒店及服务式公寓两部分，当中3层酒店设有44间客房；14层公寓共设112间套房，建筑面积介乎551至1575平方呎；而地面层为餐饮店铺。公寓租金门槛每月约4.1万元，而最豪华的高层海景套房月租8.8万元，长租客租金有相应折扣。

中环大企业优先租作员工宿舍

叶伟伦表示，由于项目位处中环，公寓主要服务一些公司从境外来港的员工，翻新后能提升竞争力，获得不少大型跨国企业垂青，「好多大公司都鼓励ESG，只要系预算之内，佢哋都会优先选择。」但他强调，整体定价仍取决于市场水平，租金并无刻意加入ESG溢价，而引入BIPV系统亦不会增加营运成本。

人才流入 料租金持续高企

汉国置业于1965年成立，经历多个经济周期。对于目前市道，叶伟伦认为，近年来港人士普遍消费力有所下降，酒店淡旺季变得更「海鲜价」，但留学生及人才计划不断增加，服务式公寓的租金水平仍持续高企。

建业系在港有多家上市公司，包括控股集团建业实业（216），旗下拥有发展商汉国置业、楼宇承造服务公司建联集团（385），以及地基打桩工程商建业建荣（1556）。