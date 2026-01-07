家庭友善政策对其他同事不友善｜林一一

𠮶日，我被老板拉咗入房：他们2个又吵大镬。我心想，又嚟？今次点啊？

顺藤摸瓜之下，我发现矛盾早已有人格化。团队入面，有人因为育儿需要频繁使用家庭友善安排，所有理由都合理、所有申请都合规；同一时间，亦有人长期留守岗位，会议照开、文件照赶、临时工作照顶。工作冇少，只系转咗手。表面上，制度成功照顾咗家庭；实际上，成本偷偷转嫁，经济学叫「外部性」：行为成本转移，却冇制度补偿。

冲突往往唔系由大道理引爆，而系由一句半句日常对话开始。

绿茶Melody单打：「你又要早走啊？」

妈妈Karen:「学校突然打电话，冇得拣。」

Melody：「我deadline都冇得拣。」语气唔重，但每一次都在提醒大家，制度的弹性，并唔系人人可以使用。

Karen笑笑：「又唔系我想提早走。」

Melody低声咕哝：「你又唔系唯一有小朋友。」

语气平淡，但每句都系小针，提醒你：弹性制度唔系人人都有份。暗战无时无刻上演。

午餐时间，Karen抱怨排队太耐，Melody细声加一句：「我上次OT到十点，都冇人同情。」咖啡机旁，Karen淡淡话：「听日我要早走接小朋友。」Melody微皱眉：「唉…我都想早走，但冇得拣。」每句都似小刀，扎在对方心口，明明唔讲出口，但气氛火药味十足。

没有绝对的公平

当我同不同同事倾落去，立场其实都好清晰。有人觉得，冇呢啲政策，根本无可能同时兼顾工作同家庭，辞职唔系选项，而系结局；亦有人觉得，自己嘅生活同样真实，同样消耗精力，但喺制度入面却好似冇被计算。老板夹喺中间，一方面唔想流失有经验嘅员工，另一方面亦唔能够忽视团队内部长期补位所累积嘅不满。呢度系典型「资源分配问题」：时间、人力、注意力，制度分配唔均，引发矛盾。

如果只从「公平」或者「多元共融」去理解，呢个困局似乎永远解唔开。任何制度，只要向某一类人生倾斜，必然会被另一类人质疑。但当我将讨论拉高到人口结构与生物学层面，事情反而变得冷静得多。生育本来就唔系对称游戏，而系一种长期成本投资。

生育，本身就唔系一项对称嘅行为。对身体嘅影响、对时间嘅侵占、对职涯嘅打断，主要由女性承担，而呢啲成本无论制度如何修辞，都无法完全中和。当一个社会长期处于极低生育率状态，任何仍然愿意承担呢啲成本嘅人，实际上都在替整个制度续命。

如果政策不向呢个群体倾斜，结果并唔系「大家更公平」，而系更少人愿意生育。当生育进一步下降，企业面对嘅唔单止系员工福利争拗，而系人手断层、经验流失、长期招聘困难。到𠮶个时候，今日看似「不公平」的政策，反而会变成一种奢侈。

呢个角度，并唔系否定未婚、未育人士嘅付出，也唔系将某一种人生放喺道德高地。它只系承认一个现实：喺人口结构已经失衡嘅社会入面，制度不可能完全中立。佢必然靠边站——拣愿意生育嘅人。

必然的政策倾斜

真正嘅问题，其实唔系「制度偏唔偏心」，而系制度有冇勇气承认自己嘅倾向性。如果企业只系高举家庭友善、多元包容嘅口号，却避而不谈成本如何分摊、压力如何转移，冲突只会继续以人际矛盾嘅形式出现。

我最后同管理层讲嘅，唔系一套完美方案，而系一句现实判断：你可以尝试照顾更多人生阶段，但唔好幻想一套政策可以令所有人同时满意。在一个生育率持续探底嘅城市，制度向愿意生育的人倾斜，并唔系价值选择，而系生存逻辑，同时系一种长期成本收益计算。

当企业愿意讲清楚呢一点，员工未必即刻接受，但至少明白，大家争论嘅唔再系谁比较值得被照顾，而系一个社会，正在用乜嘢方式，为自己嘅未来下注。

林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。