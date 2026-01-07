BB出事惨过自己中招 奶粉食安风波下家长恐惧与品牌信任｜梁伟聪

两大品牌的配方奶粉近日爆出食安问题，衞生署于1月6日公布，雀巢能恩及惠氏部分批次婴幼儿配方奶粉因可能含有蜡样芽孢杆菌，而自愿进行预防性回收。消息一出，不少家长即时在社交平台上诉苦。作为新手家长，对这种「BB出事惨过自己中招」的情绪，实在特别感同身受；而换上公关从业者的角度去看，心里亦有另一种难受。

突如其来变数 足令整个家庭慌乱

今次事件最令人不安之处，在于受影响批次包括部分一号及二号配方，主要供初生至约6个月大的婴幼儿食用，正是抵抗力最弱、最需要家长全神贯注守护的阶段。更现实的是，不少家庭正处于「试奶期」，小朋友未必一开始就接受某一品牌，家长往往要反复尝试，才能找到适合的配方。任何突如其来的变数，都足以令整个家庭陷入慌乱。

回想自己刚成为父亲的日子，每天都将风险意识拉到最高，这几乎是一种本能。妈妈们更会不停在网上搜寻资料，比对其他家长的亲身经验。正因如此，配方奶粉这类产品，家长对其食安风险的承受能力几乎是零。

亦正因如此，站在品牌角度看，这次危机的冲击格外沉重。品牌形象往往是多年累积而成，但对家长而言，一次疑虑，已足以动摇多年信任。单在公布当晚，社交平台已涌现大量贴文，有家长分享小朋友出现不适情况，有人发现家中存货属于回收名单内的批次，半夜赶往仍未关门的超市另觅替代奶粉。这些真实而急切的经历，迅速在家长圈子中扩散。

家长之间分享 影响远超传统广告

在这类事件中，品牌往往会发现自己突然失去话语权。舆论的主导者，不再是官方声明，而是一个个素人家长的照片、描述与情绪。这些内容未必经过整理，也不需要任何修辞，只要一句「我唔敢再试」，已足以令其他家长瞬间代入。对新手家长而言，哪怕只是风险的可能性，也宁愿避之则吉。

这正是配方奶品牌最无力、亦最难受的地方。任何回应若稍有不慎，便可能被解读为推卸、冷漠或不够重视。如何在遵循科学与监管程序的同时，重新建立情感层面的信任，将是一条漫长而艰难的路。

事件亦再次提醒我们，在资讯高度流通的年代，家长之间的经验分享，对品牌的影响力远超传统广告。对家长而言，育儿路上本已需要学习的事情太多，而社交平台上的一句评价，往往足以左右选择。

对于配方奶这类「零容错」的产品而言，真正的考验，从来不止于是否需要回收，而在于风波过后，家长是否仍然敢于相信。信任一旦出现裂缝，修补的时间，往往比建立来得更长。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

🔗LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ

🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/