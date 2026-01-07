Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

明日女菁基金会与Microsoft合作 助12至19岁女性接触AI及STEM教育

ESG
更新时间：15:22 2026-01-07 HKT
发布时间：15:22 2026-01-07 HKT

明日女菁基金会与Microsoft香港签署合作备忘录，推出为期两年的策略性合作计划，为香港12至19岁年轻女性提供更多接触AI及STEM教育的机会，聚焦发展未来就绪技能、建立导师网络及规划发展路径，协助学生在职场世界了解及探索多元发展机遇，未来冀进一步扩大至所有青少年。

涵盖工作坊、导师指导等活动

Microsoft香港今年起将支持基金会发展融合人工智能教育、实践数位技能训练及职场实战机会的全新学习体验，涵盖工作坊、导师指导，认可学习计划及外展活动，为来自不同背景的学生，从年轻女性到整个社群，为他们提供接触参与新兴领域的机会并创造平等机会。此计划亦与基金会的使命一脉相承，即致力启发年轻女性，让她们充满自信、目标明确地从年青迈向职涯，并探索在多元范畴的发展路径及机遇。

接触逾20行业 打开通往专业道路

基金会创办人郑余雅颕表示，对许多中学生来说，由于欠缺足够机会接触及探索各种职场可能性，未来发展路径往往显得遥远而模糊，因此基金会目标是让他们能接触和参与超过20个行业的实战体验，打开通往专业道路的大门。

基金会创始董事张竞诗女士补充，希望透过是次合作启发学生，鼓励她们勇于尝试、探索不同领域，并为自己构建未来，认为「年轻一代意识到自己的声音及愿景备受重视，将带来别具意义的改变」。

Microsoft香港及澳门总经理刘彬星则表示，公司一直致力赋能下一代，推动AI及未来所需的技能普及化，透过值得信赖及安全可靠的平台，以及多元化的学习体验，期望能让科技变得触手可及，启发年轻一代的创造力、批判性思维和终身学习精神，同时期待与明日女菁基金会深化合作，支持香港年轻人成为新时代的前沿人才，迎接未来挑战。

