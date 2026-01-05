Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屈臣氏完成资助1万宗唇颚裂儿童修复手术 拟2030年增至1.5万宗

ESG
更新时间：16:20 2026-01-05 HKT
发布时间：16:20 2026-01-05 HKT

屈臣氏集团迎来创立185周年，宣布与微笑行动（Operation Smile）合作的全球可持续发展计划「Give a Smile 笑亮童心」提前达成目标，成功为1万名唇颚裂儿童提供免费修复手术。有见及此，集团订立新目标，期望在2030年资助共1.5万个手术，帮助全球更多患病儿童重拾笑容，改变人生，并致力为下一代创造更美好的未来。


屈臣氏集团行政总裁倪文玲表示，能见证屈臣氏集团迈进185周年，从香港第一家西药房发展为全球最大的国际健康与美容零售集团，感到倍感自豪。这段旅程不仅是业务扩展，更承载著集团为顾客、员工及社区带来的无数笑容与美好时刻。

每三分钟，就有一名儿童出生时患有唇颚裂。微笑行动联合创办人、主席兼行政总裁Kathy Magee表示，感谢屈臣氏集团的支持，得以为成千上万名患者提供必要的手术及全面的唇颚裂护理。有赖他们的支持，微笑行动正在缩短患者居住地与医疗服务之间的距离。

屈臣氏2018年推出计划

屈臣氏集团于2018年推出全球「Give a Smile 笑亮童心」计划，致力支持唇颚裂治疗，改善儿童身心健康，秉持「Give 1 Smile, Create 5」的信念，以笑容影响生命，不仅为患者及父母重燃希望，更惠及家庭、医生、医院及社区，创造微笑的涟漪效应，让爱与关怀延续。

自创立之初，屈臣氏集团坚信，每个人都值得拥有健康和幸福。集团早年向大众赠医施药，185年来始终如一，秉承关怀顾客和社区的宗旨，持续以行动实践承诺。

