鸡髀背后的ESG风波｜林一一

圣诞节半日市，大家提早收工，街上人少咗，但酒楼依然热闹。外国人食火鸡，我就始终觉得白切鸡最实在。皮滑肉嫩，唔使花巧。某年同事生日，中午一齐去饮茶，照例点只白切鸡助兴。鸡一上枱，斩到一件件，卖相唔错。问题系，当我哋谂住夹只鸡髀畀寿星时，忽然发现点砌都砌唔返两只完整鸡髀出嚟。大家面面相觑，只好当笑话。

一只鸡髀 照出一套行规

香港人最叻就系呢样——明明知道有问题，但唔好拆穿。因为拆穿咗，就要面对。如果你系食客，呢件事只系一个小插曲。你唔会为咗一只鸡髀报消委会，更唔会质问酒楼老板。你最多心谂一句：「算啦，下次唔嚟。」文明社会，讲效率，不讲真相。

但如果你将个镜头推入后厨，故事就唔再咁简单。

对厨房大佬嚟讲，鸡唔只系鸡，而系一条生存链。今日落货十只鸡，租金、人工、水电、炉头样样都升，老板一句「毛利唔可以跌」，压力就层层向下。佢要准时出餐、要兄弟有工开、要数字交到差。街市落新鲜货，手写单、冇系统，供应商同人情世故又剪唔断。你话佢唔知咁做有问题咩？多数知。但喺佢眼中，呢啲叫「行规」、叫「现实」，唔系贪，而系撑。

再向上一层，你企喺餐厅老板个位。

老板成日话自己最无辜：我开门做生意，已经守法交税；我出粮准时，冇剥削员工；至于后厨发生咩事，我点可能样样睇到？再者，我已经写咗政策、贴咗通告、开过会讲廉洁经营。点解仲会出事？于是，老板开始怀疑人品，怀疑员工，却好少回头问一句：我个制度，本身有冇逼人走捷径？

当制度缺席，道德就被迫上场

同一只鸡，三个角色，三种合理化。呢正正系企业治理最常见、亦最危险嘅盲点——将制度问题，道德化为个人问题。

白切鸡少咗一只鸡髀，唔系因为某个人特别贪，而系因为权责集中、流程不透明、缺乏制衡。当一个人同时负责订货、收货、用货，又冇独立核对、冇抽样审查、冇数据留痕，灰色空间自然出现。管理层只睇结果，不问过程；只压KPI，不接风险，最后就形成一个「人人都唔满意，但人人都继续」的系统。

呢度就系香港最精彩嘅地方：人人都唔觉得自己有错，但结果永远都系错。

香港人好钟意讲制度，但其实好怕制度。制度意味住限制，限制意味住要改变惯性。而惯性，正正系我哋最珍惜嘅文化遗产。所以，当有人话要反贪、要廉洁营运、要ESG、要跟制度，好多人第一反应唔系「点做」，而系「有冇必要搞到咁认真？」，有教授甚至话「香港人做事太一板一眼」。捐吓钱、影吓相、写吓报告，咪几好。

呢啲情况，正正说明ESG入面「G」——公司治理——嘅核心价值。治理，唔系靠写得漂亮嘅政策，而系靠制度设计，令「做正确的事」比「做错的事」更容易。

从理论层面睇，呢个问题可以由几个角度理解。

管理学早就讲过，呢啲叫委托—代理问题（Agency Theory）。老板作为委托人，希望厨房按最佳利益行事；但厨房大佬作为代理人，掌握更多资讯，亦承受不同诱因，双方目标自然出现落差。如果冇监督同制衡，代理人倾向选择对自己最有利、但未必对整体最有利的行为。讲白啲，就系：你信人，但制度唔可以只靠信。再讲高级啲，就系内部控制、权责分离、透明度。但讲到尾，只有一句真理——人性唔值得考验。

行为伦理学（Behavioral Ethics）亦都提出，多数人唔会自认为贪污，而系透过环境同语言，慢慢将不当行为合理化。「大家都系咁做」、「唔做就挨唔住」、「我又冇呃人钱」，呢啲说法，正正系制度容许下产生的道德漂移。

广告靠口号 廉洁靠制度

真正有效的反贪与廉洁营运，从来唔系靠口号，而系靠设计：设计透明流程、设计可追踪数据、设计让权力不能集中、让决策有痕迹、让行为被看见。就好似之前讲过𠮶块后厨玻璃墙——佢冇写明任何新规则，但透明本身，就改变咗行为。

香港人最钟意用道德批评，最唔钟意用制度修正。于是，出事就怪个人，唔会问个系统。结果坏人换走，好人上场，鸡髀依然唔齐。所以，当我哋再讲ESG、讲廉洁、讲合规，与其问「有冇政策」，不如问一句更实际嘅问题：如果今日换咗一个人坐喺呢个位，制度，会唔会照样出事？

鸡髀少咗，唔系小事。因为由一只鸡开始，市场失去嘅，往往系信任。

林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。