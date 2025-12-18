Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「长江活水」颂唱团报佳音 为大埔灾民送上祝福 李泽钜客串演唱

ESG
更新时间：19:03 2025-12-18 HKT
发布时间：19:03 2025-12-18 HKT

长江集团与其他公司的基督徒组成的「长江活水」颂唱团，今年连续第12年举办圣诞报佳音活动。长江宣布，大埔火灾令「长江活水」同仁悲伤难过，同时亦思考如何与受影响的人及整个城市，共度时艰，因此决定把部分歌曲修改，以及把活动的主色调改为「天蓝色」；点题歌曲「愿您平安」，则顾名思义送上祝福，传递爱与希望。

李泽钜客串演唱

是日报佳音活动吸引众多中环人在长江集团中心大堂驻足，由长实（1113）执行委员会委员兼公司秘书、公司秘书处总经理及可持续发展委员会委员杨逸芝领祷揭开序幕。

李泽钜演唱时选择站在最旁边

其后，到场探班的长江集团主席李泽钜兴联同长和（001）执行董事、公司秘书兼可持续发展委员会成员施𤋮德加入颂唱团，客串演唱了「You raise me up」、「愿您平安」等几首歌曲。李泽钜演唱时选择站在最旁边，继早前他在「长江基建环球一家同乐日」与员工合照时坚持站在最后排后，显示他「支持员工」的理念。

「长江活水」将于明日再举行报佳音活动

另外，「长江活水」于明日 （12月19日）下午1时在长江集团中心大堂还会举行另一场圣诞报佳音活动。

 

