ESG唔系做慈善｜林一一

有10年经验既ESG从业员想话你知，ESG唔系做善事。

但偏偏每次同客收集「社区投资」资料，十个有九个都会信心满满咁交两样嘢畀我：

一，捐钱俾公益金（或其他慈善机构）；

二，叫员工星期六去做义工探老人。

最经典系 HR 个句：「我哋公司好注重慈善㗎，年年都有相影返嚟放入报告度。」听到呢度，我通常会忍唔住问佢哋：「咁你哋同事星期六做义工…有无计 OT？」结果，你知我知，大部分都系无计 OT、无补水、被自愿出席。慈善？冇问题。尊不尊重员工？另一回事。

仲有个盲点：公司成日同我讲捐钱，其实一查金额，多数一年三五万港币，仲少过一个中层年薪嘅 MPF。这叫「投资」？听到都想笑。

ESG 的 S（Social），从来唔系「影相任务」。讲社区投资，大家第一时间谂起捐钱、捐物资、义工。但呢啲全部都系短线援助，有啲像「今日帮你一把」，但明天点？后天呢？真正嘅社区投资系长线、有策略、有影响力、能够令社区自己变强。

送月饼不如长效帮助社会

回带十多年前，有间宽频公司话想趁中秋节「做善事」，捐几百盒月饼俾基层儿童，彰显企业关怀。我听完忍住心中翻白眼：月饼同支援基层儿童，到底有咩关系？不过这句吐槽只敢放心入面——讲咗可能连当期费用都收不到。作为一间宽频公司，如果想帮基层儿童，何不提供特价甚至免费 WiFi？免费上网、完成功课、补上数码落差，完美演绎如何透过企业自身资源及影响力，为社区带来长效帮助。要捐月饼，不如留返俾富临呢类真正嘅「月饼专业户」。

再举个近期的例子，汇丰过去数年在全球推行「Future Skills」计划，不是派钱，而是把资源投放在提升弱势青年与成人的就业技能，包括金融知识、商业技能及职涯规划。佢哋唔系每年派定额支票，而系问一个更根本嘅问题：「如果想社区向上流动，到底应该投入什么资源？」我们应该重视的，从来不是派礼物，而是派能力。于是佢哋专注三样嘢——金融知识、职涯规划、未来技能。

短期睇，好似没有什么「相片可以放」；但长远睇，一个青年如果因为这些训练提升了自己能力、揾到更好工作，佢嘅人生轨迹会唔同晒；而企业未来亦会受惠于更强嘅人才市场。这些才是「投资」。

慈善有温度 社区投资讲深度

慈善系好事，无人反对。但慈善做到尽，都只系短线雪中送炭。社区投资一样。佢应该是长期、有策略、有回报性。用企业嘅专业、影响力同资源，为社区建立能力、机会、结构性改变。两者冲突，但层次不同。慈善是温度，ESG 是骨架；有温度好，但要站得稳，靠的永远是骨架。

好多公司仍然把社区投资当成「公关包装」，甚至当「影相任务」去做。但 ESG 唔系慈善工程，ESG 是治理，是管理风险，是企业责任，是长远竞争力。而社区投资，是其中最容易被误解的一栏，焦点从来应该在于企业运用自身资源，协助社区建立长远价值，而非单纯「做善事」。

最近大埔火灾，义工如过江之鲫，然而有些人把救灾现场变成舞台，镜头前眉飞色舞，镜头后一头雾水，完美演绎了甚么是表演式的仁心。企业若仍以为做慈善便等于做 ESG，那就如同把《资本论》当心灵鸡汤——看似励志，其实误会极深。

林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。