蓝傲称ESG评估需差异化指标 不同行业不同标准 吁港关注废气排放加剧高温

ESG
更新时间：06:00 2025-12-09 HKT
发布时间：06:00 2025-12-09 HKT

ESG评级标准五花八门，甚至出现「漂绿」等乱象。ESG研究与分析商蓝傲集团创始人兼首席执行官鲍婉玲在接受《星岛头条》专访时直言，行业「卖分换利」生态畸形，强调ESG评估需差异化设定指标，并通过内外双重验证防范风险，才能引导资金流向永续领域。对于香港ESG发展，她认为现存在废气排放加剧高温的问题，且作为亚洲最发达的地区之一，菲佣待遇等问题亦值得被重视。

鲍婉玲深耕绿色金融与ESG投资领域，曾提出采用245项指标评估企业、105项指标评估国家，且不同行业的关键指标各异。她受访时指出，在ESG世界里，不同领域的相关性指标与核心目标截然不同，例如重工业、汽车制造业等B2B行业中，数据隐私并非重点，但对于微软（Microsoft）这类面向海量零售客户的软件服务商，用户权益保护在社会（S）维度中至关重要；再例如银行业，环境（E）影响相对有限，但管治（G）维度的产品透明度、经营诚信度却直接关系行业根基。

她又举例，中华电力、香港煤气等公用事业属于基础设施领域，员工安全和公司管理很重要。这类企业除了245项评估指标外，也会考察企业的减碳抱负，如香港煤气推广太阳能应用、探索替代能源的举措，在她看来是重要评估依据。

至于分类标准，蓝傲集团遵循已完成全球8.6万家企业行业归类的SASB标准，并建立内外双重验证机制，不仅参考企业自愿披露的信息，更通过AI技术抓取新闻报道、NGO研究报告等外部数据交叉求证。对比之下，她直言部分同行评级机构实质是卖分生意，通过给予企业高于实际水平的评级，换取更多商业合作，「我不参与这些竞争，这是很不好的商业模式」。

忽视多元共融或阻外来投资

谈及香港上市公司，鲍婉玲指土生土长的香港公司普遍忽视了多元共融等议题，而这些指标恰恰是上市公司吸引外来基金投资的关键。如今香港现在进入第三代财富阶段，而前两代都以「拼搏」为导向，多数企业规模有限，对现代治理理念的接纳度不足。

此外，香港在ESG监管与报告框架上也存在明显不足，虽然早于新加坡开展ESG相关工作，但新加坡已将其纳入强制法规，香港仍实行「报告或解释」的柔性要求；同时香港及东南亚地区长期缺乏统一国际标准框架，不同于部分发达国家已具备成熟体系，导致企业难以明确ESG报告方向，但近期港府、相关监管机构及交易所已明确将跟随IFRS规格推进ESG报告，有望弥补不足。

国家层面需结合国情作考量

在国家层面，鲍婉玲强调需结合具体国情来考量。以基础设施领域为例，部分国家常年面临严重内涝灾情，却仍持续发行国债并声称举债是为国家建设，但实际上过去数年其防洪等基建问题并未得到有效改善。

通用评估维度则包括，环境方面需追踪年度高温日数变化，观察去年逾35℃高温天数在今年是否出现异常攀升，亦要关注食品安全链条的源头风险，若水体已遭污染，其灌溉种植的农作物是否会累积污染物，以及各类废弃物处置体系是否完善；社会治理与管治层面，既要考察民众安全保障能力、警察是否有受到适当训练、国民教育程度等社会民生指标，也要关注国家的腐败与贫富分化状况，以及财政政策的可行性与可持续性等。

港废气排放多 星具气候风险

对比香港与新加坡ESG发展，她认为两地各有优劣。新加坡贪腐率低、人民非常安全、环境治理优良，主要挑战是地处海边带来的气候风险；香港作为特别行政区，社会治理完善，但排放问题突出，如高楼密集导致空调使用量大增，废气排放加剧高温，形成恶性循环，路面污染排放亦需尽快治理。

另外，她指香港的外籍家庭佣工面临人工低、工作时间长等问题，当前外佣待遇最低人工为每月5,100元，远不及香港最低人工水平，这种不平等待遇在澳洲、英国、美国等发达国家已受到高度关注，作为亚洲最发达的地区之一，香港理应重视并解决这一问题。

女性权益方面，鲍婉玲认为这不仅是法规问题，更是文化与社会观念问题。无论是香港、新加坡还是内地，女性在就业、升职等方面仍面临隐性歧视，部分女性持有的「嫁有钱人即可不工作」的传统观念，加之社会期待与家庭负担，既制约女性职业发展，也加剧男性社会压力，这一问题需要全社会共同推动改变。

