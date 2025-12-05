灾后的城市情绪：如何在哀悼与生活之间找平衡｜梁伟聪

大埔大火的悲剧，让整个城市的情绪瞬间沉重起来。政府下半旗志哀，学校相继取消活动，多家跨国企业亦取消圣诞聚会；街上的节日灯饰依然亮着，但许多人都在问：在这样的时刻，我们应否仍然「庆祝」？抑或又太快跨过悲伤？这不是一条简单的问题，而是关乎「灾后城市情绪管理」的深层议题。一个社会应如何在哀悼与日常之间，找到一条有尊严的回复之路。

城市复元是一种节奏调整

从国际经验看，城市的复元往往不是「要不要庆祝」的二选一，而是一种节奏的调整。911 事件后，纽约曾短暂停顿，但一周后政府主动鼓励企业与市民重回生活轨道，强调「生活要继续，是为了逝者，也是为了生者」；南韩梨泰院事件后，全国哀悼两星期，再以较低调方式回复活动；台湾地震后，官方慎重哀悼，民间节庆活动则改为缩小规模而非全面取消。

今年在香港举行的韩国 MAMA 大奖典礼，也是类似的例子。主办单位在悲剧后迅速调整节目：取消舞台上明亮热闹的开场，以黑白画面及默哀致意取代，将原有欢庆氛围降至最低。表演者亦以较内敛的方式演出。节目没有随意「继续欢笑」，也没有草率取消，而是用一种尊重、沉着的方式与城市情绪对齐。这种处理，正正反映「活动可以继续，但 tone 必须调整」的专业。

在香港，这段时间最明显的情绪拉扯，发生在学校界别。很多幼稚园、小学、中学选择取消圣诞活动，有其值得理解的原因。但不少教育工作者也指出，校内活动其实从来不单单是「庆祝」本身，而是孩子生活节奏的一部分。对年纪小的学生而言，灾后真正需要的并不是一片寂静，而是温柔而稳定的日常——例如班际小活动、唱歌、手作、或简单的交换卡片。这些仪式感不仅不是「玩乐」，反而能令孩子重新找回安全感。

因此有不少学校采用了折衷方式：取消大型、多人的热闹庆典，但保留小型、温和的班级活动，氛围从欢腾改为温情，从庆祝改为感恩。没有强调「开心」，而是强调「大家一起」。这些处理方式，其实比起任何政策，更能反映教育的温度。

改变活动成情绪修复力量

企业与商场亦面对同样的情绪判断。对很多公关或管理层来说，现在最重要的不是「做不做活动」，而是「怎样做才不会伤害到仍在哀悼的人」。同一个活动，只要 tone 改变，感觉可以完全不同。例如，一个 loud party 在此时绝对不合时宜，但一个较低调的同事聚会、一个慈善义卖、或者一个与家人共同参与的社区活动，反而能够成为情绪修复的力量。 真正的关键是，举办者是否意识到社会正在经历一种脆弱，而活动的形式是否能对应这份敏感。

很多人以为圣诞活动是单纯「开心」或「欢庆」，但今年不少家庭对节日的体会，反而变得更深一层。在失去、在意外、在不确定之后，人与人之间的相聚，变得更值得珍惜。在灾难后的一顿饭、朋友之间的一次见面、孩子能够与同学唱一首歌，这些本来习以为常的小事，如今都带着另一种意义。适度的节日活动，不是逃避哀伤，而是让社会在悲痛之中慢慢找到出口。

作为从事公关和传讯的工作者，我尤其感受到另一种难度：在危机下，机构的沟通不是为了「叫人开心」，而是避免造成「二次伤害」。在这段时间，不合时宜的一句宣传标语、一个过于轻挑的社交贴文，都可能令人感到被忽视、甚至被冒犯。真正的敏感度，不是来自技巧，而是来自是否「感受到了」。 如果能够在策划活动时问一问自己：「这样做，会否令正处于悲伤中的人觉得难受？」那往往已经是最重要的一步。

尊重逝者也懂得照顾生者

灾后的城市需要哀悼，也需要恢复；需要安静，也需要连结。当我们问「是否应该庆祝」时，其实是在问：我们希望成为怎样的一个社会？一个成熟的城市，不是要求大家忘记，而是懂得在哀悼中继续生活；懂得调整步伐，而不是以情绪绑架所有人；懂得尊重逝者，也懂得照顾生者。

生活恢复正常，不是冷漠，而是一种温柔的坚强。是提醒自己：因为生命无常，所以更要珍惜；因为失去存在，所以更要相聚；因为悲伤深刻，所以复元才更显珍贵。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

🔗LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ

🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/