ESG唔会死，但企业会｜林一一

在文章刊登之际，大埔火灾的善后工作应如火如荼。希望死者安息，生者坚强。这场悲剧起于人祸，更不应以另一场人祸作结。愿善后顺利、愿伤痛不再加倍。笔者心情亦不佳，但看了篇文章指ESG已死，有感不吐不快。

写了10年ESG报告，我见过太多企业对ESG又误解、又抗拒。举个例子，记得有次去一间香港上市旅行社公司开会，CFO一坐低便劈头一句：「我哋过咗上市聆讯，过晒核数师、证监、港交所，合规都齐晒，仲写咩？写完会唔会令股价升？」这样的问题并不稀奇。我如实回答，对方却不受落。约莫9个月后，该公司因客户资料外泄，管理层要鞠躬道歉，我亦庆幸当日没接那份工作。

我当时的回答好简单：「我认为你哋行业网络安全系重中之重，合规唔代表管理到位。你哋收咁多客户资料，又啱啱上市咁有钱，黑客唔搅你地搅边个？风险好高！」可惜客户听唔入耳，觉得我未答中「ESG如何令股价立即上升」呢条隐形题目。

常言道 风险与机遇

ESG从来不是这样玩的，应该先谈风险，再讲机遇。作为ESG顾问，我经常劝谕客人唔好以为ESG报告做得靓，就系ESG管理做得好。起楼最紧要打地基，ESG管理一样，基础建设要做好，企业应该按部就班：

（1）头5年：建立基础，将政策、架构、流程建立好，确保合规、落地、可操作；

（2）第二个5年：检视风险，全面识别ESG风险，从治理、营运到供应链逐项改善；

（3）第三个5年：寻找机遇，基础稳健才有空间找ESG带来的机遇，例如碳交易、绿色金融、创新技术。

好多企业以为ESG是「额外加分项」，可以拉高估值，后来发现市场不会因一本报告就提高公司价值，便急急下结论说「ESG无用」。然而，国际市场的讯号非常清晰：ESG是治理与风险管理框架，是企业韧性的骨架，不是公关的糖衣。

有人话全球政治右转，美国投行裁减ESG团队，是ESG退潮。但就在同一时间，欧盟CSRD要求5万家公司披露可持续风险、IFRS S1/S2成为全球新基准、日本已于2025年3月正式发布可持续性披露标准（SSBJ Standards）、新加坡金融管理局（MAS）要求上市企业自FY2025开始按 ISSB标准报告……这些都不是短线市场情绪，而是长线制度工程。方向只有一个：ESG 不是潮流，是规矩。

漠视风险 股东受损

历史亦一再说明，忽视ESG的代价往往不是少赚，而是大蚀。2015年Volkswagen柴油车使用「defeat device」软件，在测试时启动排放控制，但行驶时关闭，导致实际排放远高于法规标准，最终被裁定欺诈，股价由160美元急跌至约110美元，更要付出逾31亿欧元罚款。若治理与营运风险及早识别，投资者便不会白白承受股价蒸发。

其实，每户大埔灾民攞18万维修外墙时，一定系谂改善居住环境同人身安全，点会一嚟就讲物业升值？ESG亦然，梗系谂咗风险再讲机遇，唔通下下坐低就讲赚钱咩？

林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。