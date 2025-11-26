AI医疗影片攻陷长者群组：下一场公共卫生危机？｜梁伟聪

随着人工智能（AI）技术迅速普及，YouTube等平台上涌现大量AI生成的医疗内容频道，涵盖由日常保健至疾病治疗的各类主题。这些影片往往包装精美，语气专业，乍看之下并无明显错误，甚至能提供一些基本知识。然而，对曾营运医疗内容平台的我而言，这类现象背后存在相当风险，若未及时正视，未来可能演变成公共卫生负担。

AI频道没伦理压力 没文献审查

回想当年疫情期间，我曾主理一个健康资讯平台。当时市民对防疫知识的渴求前所未见，网上与WhatsApp群组充斥各式资讯。对编采团队而言，最困难之处并非制作内容，而是「查证」。医疗资讯涉及医生、药厂、学术期刊甚至公共部门，每一句说法都必须检查是否有科学文献、是否有更有效的方案、是否对某些病患群带来潜在风险。每一条影片，都像是一篇精简学术文章，需要注脚与原始资料支持，任何环节都不得马虎。

但AI医疗频道却可以绕过这一切。在没有责任、没有伦理压力、没有文献审查的情况下，便能大量生产内容，例如「三分钟疏通血管」、「一个穴位治百病」之类的标题。影片内容往往混杂小量正确知识，加上一些似是而非的推论，语气自信，但未经验证。AI本身无从判断何者为科学、何者为网络偏见，反而更容易沿用网络上大量被转载的流行说法，将不准确的观念进一步扩散。

传播速度极快 容易被长者分享

问题在于，这些影片传播速度极快，尤其容易被长者接收与分享。即使内容暂未出现严重错误，但以AI模型的运作方式，只要训练数据混杂，就难保不会出现偏差。若有人因依赖错误资讯而延误病情，后果不容忽视。对公共卫生而言，这不是纯粹的资讯问题，而是会直接影响治疗时机与医疗系统负荷的潜在危机。

更复杂的是，一旦错误认知植根，日后要纠正需付出数倍努力。医疗传讯最花时间的部分，往往并非教授正确知识，而是要先拆解谬误。若AI医疗内容持续扩张，未来医疗机构、政府与前线专业人士，恐怕都需花大量资源「补镬」，影响整体效率。

社会各界需及早介入

面对这股趋势，社会各界都需及早介入。政府可研究支援具质素的本地健康资讯平台，让市民有可信来源；医疗专业可以与创作者合作，建立基本的审核机制；互联网平台亦有责任在医疗类别提高透明度，至少标示出AI生成内容。至于市民，特别是家中有长者人士，更应提醒他们慎信内容来源，尽量依赖医疗机构或专业团体的资讯。

AI在许多领域带来便利，但在医疗资讯方面，便利与风险往往同时存在。若我们忽视这股快速蔓延的内容生态，下一场公共卫生挑战，或许并非来自病毒，而是来自演算法。

梁伟聪

企业传讯及财经公关顾问

