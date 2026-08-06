东华学院误发「取录电邮」 大学联招处：应以联招帐户结果为准

东华学院于昨日大学联招放榜日出现「虾碌」事件，向逾11000名申请学生误发「恭喜取录」的电邮，导致大量学生「空欢喜」一场。大学联合招生处表示，联招申请人帐户内所显示的正式遴选结果均正确无误，没有正式遴选取录资格因事件而被更改或撤回，重申申请人应以联招帐户的正式结果为准。

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大学联合招生处今回复本报查询，表示昨日知悉事件后已随即跟进及核实，联招处理解事件可能对有关申请人造成混乱及困扰。据东华学院资料，事件缘于该院校向不正确的收件人群组发出院校电邮，与联招网上申请系统无关。

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联招处强调，其网上申请系统运作一直正常，申请人帐户内所显示的正式遴选结果均正确无误，没有任何正式遴选取录资格因事件而被更改或撤回，申请人应以联招帐户内所显示的正式结果为准。联招处会与东华学院保持沟通，并按需要处理受影响申请人就正式遴选结果提出的查询。院校电邮的发送安排、对受影响收件人的跟进及相关内部事宜，由东华学院负责处理。

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本报记者