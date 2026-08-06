《中大2026-2030》涵盖31项策略目标 建本科旗舰课程 加强科研基建

中文大学今日正式发表《中大策略计划2026-2030》，就5个范畴提出多达31个项目标及具体措施，包括加强连系国家以至全球，着力发展河套合作区、北部都会区及其他战略创新集群相关的旗舰计划，维持具备全球竞争力的薪酬福利制度及研究配套等，并善用各学科优势强化跨界研究，重点提升量子科学、绿色科技等领域的跨学科研究实力。

建构本科旗舰课程 完整AI应用体系

中大亦会就加强「教育与学生体验」，建构旗舰式本科课程、推动课程国际化，发展特色育人项目以及引和培育人才；加强国民教育，引导学生有系统地认识当代中国的同时，培养国际视野，将国家与全球脉络相互连结。新设研究生专属书院，推动修课式研究生课程国际化与品质提升，拓展跨学科研究生学习和与研究；同时建构完整的AI应用体系、优化数码教学和提升AI素养。同时为学生拓展海外交流、实习及社会服务等全球学习机会，与中大（深圳）及大湾区院校合作推动相关项目，提升学生实务技能与公民素养，并将创新、创业及可持续发展理念纳入课程，培养学生的创新责任，以至透过持续教育、专业培训及微学分，鼓励终身学习。

在「研究与创新」方面，中大计划善用各学科优势强化跨界研究，重点提升「中国：传统与现代」、「健康、生命科学及生物医学创新」、「人工智能、数学与机械人技术」、「量子科学」及「绿色科技」5大领域的跨学科研究实力，并以近期对国家航天及极地科研的贡献为基础，进一步融入国家创新体系及推动相关领域的前沿研究，「将研究方向与实现高水平科技自立自强的战略目标互相结合」。同时着力发展河套合作区、北部都会区及其他战略创新集群相关的旗舰计划，扩阔大湾区研究布局，加强推动「政产学研」合作，加速研究成果转化落地，促进知识转移，并与亚太和欧洲深化现有合作关系、开展新的协作项目。

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招揽优秀人才 投资先进科研基建

就「人才引进与培育」方面，中大表明将积极招揽世界顶尖学术及专业人才，合大学研究发展重点，定期参照国际基准以维持具备全球竞争力的薪酬福利制度及研究配套、建立公开透明的晋升阶梯；同时加强支援移居香港的境外及本地学者及其家属，包括优化福利措施、深化书院主导交流活动。大学亦会构建多元共融的国际化学术领导团队，善用在香港和深圳的据点及国际网络引进及培育优秀人才，以及提升教职员的人工智能（AI）应用及数据分析能力，推动大学在AI应用方面处于国际领先地位。

于「大学拓展」范畴，中大强调将针对先进科研设施、教学空间及校园基础设施进行策略性投资，并让书院制度的特色与功能积极纳入校园发展规划中，同时将校园打造为可持续发展创新的实验基地、推动气候行动及可稳步延伸的可持续发展合作。中大亦承诺为师生营造包容、安全、无障碍且实用的校园空间，促进不同背景及文化人士之间的交流互动，同时制订分阶段减碳方案，助力香港与国家实现碳中和目标，并利用AI优化及简化行政程序，让教职员专注于研究、教学及社会参与。

《中大2026-2030》提到借助香港作为超级联系人的独特优势，加强全球各地学术联系，将大学影响力延伸至全球南方及「一带一路」地区，并积极推广中大融汇中西的独特定位，与世界各地大学、有拥30万人的中大全球校友社群、以及产业伙伴合作，为应对社会挑战创造互利共赢的解决方案。同时，对接国家教育发展、科研创新及数码转型方面的战略方针，善用中大在内地主要城市的教研据点，以及在粤港澳大湾区现有合作项目及战略据点，加速地区高等教育融合发展。

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本报记者

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