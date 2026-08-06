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中大发表《策略计划2026-2030》 设研究生新书院 融入国家科创体系

教育新闻
更新时间：13:01 2026-08-06 HKT
发布时间：13:01 2026-08-06 HKT

中文大学今日正式发表《中大策略计划2026-2030》，以「腾跃新程，励行志远」为题，连贯5个策略发展方向，包括新增为研究生而设的第10间书院，把握北部都会区、河套合作区及粤港澳大湾区的机遇，进一步融入国家科研创新体系。校长卢煜明指《中大2026-2030》是他去年上任后制定的首个五年计划，形容是中大发展的重大里程碑，对接国家「十五五」规划、积极配合香港首个五年规划的黄金五年，「世界正处于大变局之中，科技变革正重塑全球格局，亦重新定义大学在社会中的角色。」

卢煜明：对接国家「十五五」规划 配合香港五年规划的黄金五年

在具体项目方面，中大重申将成立研究生书院，令大学书院总数目增至十间，冀将书院制度的优良传统延伸至研究生层面，为研究生营造国际化环境。大学亦会建构国际化旗舰本科课程及发展特色育人项目，将创新、创业及可持续发展理念纳入课程；同时将革新通识教育，融合国民教育与全球视野，并加强与中大（深圳）及大湾区院校的合作，拓展海内外及大湾区交流实习，支援学生身心发展及终身学习。

中大强调，大学将充分把握北部都会区、河套合作区及粤港澳大湾区带来的机遇，聚焦生命健康科技、人工智能、量子科学及绿色科技等前沿领域，并进一步融入国家科研创新体系，积极参与航天、极地及深海等重大科研项目，推动从南极科学考察、航天探测到世界级创新技术转化的全方位发展。

延伸阅读：JUPAS放榜︱中大港大医学院分夺210及184尖子

筹备逾年 TIGER连系五大范畴

《中大2026-2030》由卢煜明担任策略计划督导委员会主席，筹备逾一年，以老虎（TIGER）寓意大学未来发展5大策略范畴，包括人才引进与培育（Talent Attraction and Development）、大学拓展（Institutional Development）、全球连系与校友凝聚（Global and Alumni Engagement）、教育与学生体验（Education and Student Experience），以及研究与创新（Research and Innovation）。卢煜明解释，「老虎」的行动框架，展现勇气、灵活与干劲的精神，演绎中大未来的发展姿态，并以严谨的态度、精准的规划、充沛的动力，实现大学对未来的愿景，「在新策略计划下，中大期望不单只创造学术成果，更能孕育影响香港、贡献国家、惠及世界的知识和人才。」

卢煜明在《中大策略计划2026-2030》发布会上，展示一段亲手制作的AI影片，以五个策略范畴的缩写词「TIGER」作为概念，显示老虎在校园各处跃动，寓意奋力向上、突破界限，勇于承担。他表示，国家在科技、教育和其他领域不断提升，大湾区发展一日千里，中大发展正处于关键时刻。现时世界挑战多元化，包括人才竞争、气候变化、公共卫生等，中大有决心将挑战转为机遇，打造顶尖学术和研究枢纽，并在可持续发展中提出可解决方案。

常务副校长潘伟贤指，面对人工智能革命、可持续发展、气候变化等全球挑战，大学肩负前所未有的重要使命，强调有影响力的大学不止回应时代需要，更能塑造未来发展方向，「我们期望透过跨学科、跨地域和跨界别合作，将中大深厚的学术基础、书院文化及国际网络转化为推动社会进步和创新发展的力量。」

本报记者

延伸阅读：中大QS世界大学排名跻身全球20强 卢煜明：是迈向新阶段重要里程碑　

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