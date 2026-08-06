Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

JUPAS放榜︱港大医学院录取184文凭试考生 当中28人修读「杰出医科学人」

教育新闻
更新时间：07:30 2026-08-06 HKT
发布时间：07:30 2026-08-06 HKT

大学联招结果昨出炉，香港大学医学院今年通过文凭试录取184人，首次分拆成为联招课程的「内外全科医学士（杰出医科学人）」共取录28人，包括5名应届「超级状元」及8名「学校推荐直接取录计划」（SNDAS）学生，两者均创历来新高。其中一名获推荐入学的医科生自小受湿疹困扰，加上母亲去年底确诊癌症，令她感到医生的责任重大，希望实践自己从小的梦想。

囊括5名「超级状元」创纪录

今年港大医学院通过联招取录155名文凭试考生，多名获取录的状元昨公开亮相，包括皇仁书院吴家颖、圣保罗男女中学马端行及陈凯然等5名「超级状元」。港大医学院院长刘泽星指，早前部分准医科生，曾与医科生对话，称赞他们抱有多元思维，理解人口老化和天气等因素影响身体健康，他相信课程能够刺激他们多元化思考。他期待入读医科的学生，能在既有能力之上「发挥更多能力」，「不但在医学课程当中做得好，而是在各方面都能培养到他们的能力」。

延伸阅读︰东华学院误发取录电邮涉1.1万学生 校方致歉 吁毋须理会早上电邮

被问到收生是否向非联招倾斜，刘泽星否认有关说法，强调联招与非联招取录比例长期没有变化。他续称，医学院课程着重多元化学习，中学背景亦应多元化，才有助吸取经验，「大家可以分享以前如何温习，入学后方法可能又有不同」。助理院长（入学事务—临床科学课程）关日康指，连同SNDAS学生，港大医学院录取的文凭试考生比例不低，且不论是经文凭试或国际文凭大学预科（IB）课程入学的学生，均来自本港。

关日康重申医学院是「择优而录」，只要学生品学兼优且有志从医、认同港大的教学方法，都会被考虑取录；医学院不会为收生人数设定指标，收生时亦会审视学生面试表现，是否有足够思考能力、与他人沟通和处事能力等。他续指，今年医学院收生分数持续上升，除了一众状元以51分最高分入读，「内外全科医学士」课程的收生中位数与最低分数分别为45和42分，「杰出医科学人」课程的收生分数更分别达49.5及48分。

女生自小患湿疹 立志读医

今年港大医学院通过SNDAS取录了29名学生，其中8人入读「杰出医科学人」课程，包括应届状元之一、皇仁书院的赵汝谦，创历来新高。同样通过SNDAS录取的培侨书院女生陈励筠指，入读医科是自幼梦想，她自小患有严重湿疹，长期需要就医、服药和涂药膏，明白有人陪伴的重要；加上去年底母亲确诊患癌，有感医生并非「开药收工」，更为家人提供情绪支持，感受到医生在技术以外，亦需要同理心和人文关怀，相信港大课程能教导自己更「设身处地」为病人着想。

记者欧文瀚

延伸阅读︰JUPAS放榜︱联招取录比例34%创近年新低 中大港大抢收全部状元 各录取12人

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
8小时前
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
影视圈
9小时前
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
影视圈
7小时前
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
19小时前
房协迁置屋邨鸿鹄台第一座入伙 安置花园大厦重建户 住户：新居望见狮子山好开心！
社会
8小时前
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
影视圈
12小时前
黎彼得离世丨Peter哥中风前拍下多条影片 中气十足预测世界杯 一语成谶贴中西班牙夺冠
黎彼得离世丨Peter哥中风前拍下多条影片 中气十足预测世界杯 一语成谶贴中西班牙夺冠
影视圈
8小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
20小时前
港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」网民支持：好似呢排先有
港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」网民支持：好似呢排先有
生活百科
17小时前
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
影视圈
17小时前