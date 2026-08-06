JUPAS放榜︱患湿疹女生循SNDAS读港大「杰出医科学人」 冀设身处地为病人着想

​大学联招结果昨出炉，香港大学医学院今年通过文凭试录取184人，首次分拆成为联招课程的「内外全科医学士（杰出医科学人）」共取录28人，包括5名应届「超级状元」及8名「学校推荐直接取录计划」（SNDAS）学生，两者均创历来新高。其中一名获推荐入学的医科生自小受湿疹困扰，加上母亲去年底确诊癌症，令她感到医生的责任重大，希望实践自己从小的梦想。

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「内外全科医学士（杰出医科学人）」共取录28人，包括5名应届「超级状元」。

感医生重人文关怀 非「开药收工」

今年港大医学院通过SNDAS取录了29名学生，其中8人入读「杰出医科学人」课程，其中培侨书院女生陈励筠指，入读医科是自幼梦想，她自小患有严重湿疹，长期需要就医、服药和涂药膏，明白有人陪伴的重要；加上去年底母亲确诊患癌，有感医生并非「开药收工」，更为家人提供情绪支持，感受到医生在技术以外，亦需要同理心和人文关怀，相信港大课程能教导自己更「设身处地」为病人着想。

港大医学院公布联招收生结果。 何健勇摄

港大医学院院长刘泽星指，早前部分准医科生，曾与医科生对话，称赞他们抱有多元思维，理解人口老化和天气等因素影响身体健康，他相信课程能够刺激他们多元化思考。他期待入读医科的学生，能在既有能力之上「发挥更多能力」，「不但在医学课程当中做得好，而是在各方面都能培养到他们的能力」。他亦否认收生向非联招倾斜，强调联招与非联招取录比例长期没有变化。

至于大学联招，今年港大医学院取录155名文凭试考生，多名获取录的状元昨公开亮相，包括皇仁书院吴家颖、圣保罗男女中学马端行及陈凯然等5名「超级状元」。

记者欧文瀚

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