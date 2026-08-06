东华学院JUPAS放榜误向逾万申请人发取录电邮

继升小放榜出现误发短讯后，昨日放榜的大学联招亦出现「虾碌」，东华学院昨晨向逾11000名申请学生误发「恭喜取录」的电邮，其后承认是人为操作疏忽，并补发电邮致歉。有「空欢喜」一场的学生直言心情如「坐过山车」，升学专家批评事件打击学生情绪。科技界人士则建议在电邮发送落实双重签核流程，避免事件重演。

学生直言心情如「坐过山车」

全港11139名透过联招报名东华学院的学生，昨晨收到校方录取电邮，内容提到「JUPAS收到东华学院课程确认取录」，恭喜他们并提醒缴交留位费，以完成确认手续。有学生在网上帖文指，下午3时再接获校方电邮通知，指早上电邮属误发，引起网上热议，有人更留言「欺骗我感情，可不可以赔返offer给我」。原先报读东华学院应用老年学理学士课程的周同学，昨晨亦收到「录取电邮」，但按指引登入联招平台却发现未被取录，其后向学校老师求证，始知道是校方误发电邮，形容事件夸张，心情如「坐过山车」，「一时间不肯定是录取，抑或未被录取」。

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东华学院证实，因人为操作疏忽，把原先只向获取录联招申请人发出的电邮，错误发给所有申请人；在知悉事件后，已即时采取行动，向受影响人士发放澄清电邮，呼吁申请人毋须理会早上电邮，正式取录结果以大学联招处公布的正式遴选结果为准。校方强调高度重视事件，已即时成立危机处理小组跟进，并全面检视讯息发放流程、电邮系统及人手配合安排。

翻查资料，东华学院共8个指定专业/界别课程资助计划（SSSDP）课程透过联招收生，包括「护理学（荣誉）健康科学学士」、「物理治疗学（荣誉）理学士」及「职业治疗学（荣誉）理学士」等。学友社学生辅导顾问吴宝城认为事件导致讯息混乱，学生获告知取录却最后落空，无疑打击情绪，「放JUPAS已经很紧张，他们不知道实际上应参考哪个电邮」。立法会教育界议员邓飞则促请校方彻查事件，尽快向公众交代，并加强演练。他指事件属行政错漏，并非致命失误，料不影响东华学院申请升格大学。

方保侨：应落实双重签核流程

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨分析，事件属典型的人为疏忽结合系统防护缺失，相信工作人员可能漏设取录名单的筛选条件，直接将邮件发送给全数申请人，在电邮发送流程中亦缺乏双重核实及异常预警机制。他建议在涉及大规模敏感数据的电邮发送中，落实双重签核流程，同时加入机制，一旦发送人数出现异常暴增，即自动拦截及警告，并提供数分钟的缓冲撤回时间。

本报教育组

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