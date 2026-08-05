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东华学院误发取录电邮涉1.1万学生 校方致歉 吁毋须理会早上电邮

教育新闻
更新时间：19:35 2026-08-05 HKT
发布时间：19:35 2026-08-05 HKT

大学联招今日（5日）放榜，网上今日流传帖文，显示东华学院向学生误发取录通知电邮。东华学院表示，早上原意向获取录的大学联招申请人发出电邮，提醒有关申请人确认取录资格，惟由于人为操作疏忽，导致电邮被错误发送至所有申请人，涉及11139人。学院向所有申请人作出澄清，并对引起申请人的不便深表歉意。

校方已补发电邮澄清 强调取录结果以JUPAS为准

东华学院表示，学院在知悉事件后，已即时采取行动，向受影响人士发放澄清电邮。为确保每位申请人获得准确的遴选结果资讯，学院呼吁申请人毋须理会今早收到的有关电邮，正式取录结果一律以大学联招处公布的正式遴选结果为准。

东华学院强调，对今次事件高度重视，已即时成立危机处理小组跟进，并全面检视讯息发放流程、电邮系统及人手配合安排。学院将进一步优化监管流程及资讯发放机制，确保同类事件不会再次发生。

方保侨料涉人为疏忽 系统亦乏核实机制

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨认为，事件属典型的人为疏忽结合系统防护缺失所致。工作人员在汇入系统数据时，极可能漏设了取录名单的筛选条件，直接将邮件发送给全数申请人。这反映出机构在大规模电邮发送流程中，缺乏双重核实机制以及系统异常预警功能；若系统本身设有发送人数异常的自动拦截机制，本可在最后关头阻止错误发生。

他指要避免同类事件再次发生，机构必须建立严谨的机制。日后所有涉及大规模敏感数据的电邮发送，必须落实双重签核流程，强制由至少两名主管独立核对名单及内容后方可执行。同时，资讯系统应加入自动化防线与分阶段发送机制，一旦发送人数出现异常暴增即自动拦截并发出警告，并提供数分钟的缓冲撤回时间。此外，在放榜这类高压且敏感的时间节点前，机构必须进行全流程的模拟演练，才能有效降低人为出错的风险，保障资讯准确并重拾公众信心。

本报记者

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