林群声披露都大UCOM空间规划 设实验室模拟飞行教研室

为应付学生人数增长的空间需求，都会大学正于何文田爱民广场兴建「大学中心」（UCOM）。都大校长林群声日前在校内通讯指，UCOM将提供更多教学、学习及学生支援空间，并首次公开空间规划，其中约10500平方呎面积，将划作科技学院培训中心及实验室。

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林群声指都大正积极扩展校园设施。 资料图片

设多用途空间 运动监测中心

中心亦设研究生共享空间、模拟飞行教研室、运动监测与表现中心，并有可供剑击及其他体育活动的多用途空间、舞蹈室及音乐室。

除了UCOM外，林群声指都大正积极扩展校园设施，其中红磡的都大中心已投入服务，而兴建中的「社区健康枢纽」亦将进一步拓展及支援与健康相关的教学、研究和社区联系。

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联招申请创新高 Band A多三成

林群声亦提到，透过大学联招（JUPAS）选择都大课程的申请人数达32886人，较去年同期显著增15.8%；其中首三志愿（Band A）的申请数目达23237份，按年显著升31.3%，是连续第五年录得增长。他指数据充分反映社会认同都大「应用为本」课程，与肯定该校作为本港首间应用科学大学定位；但他同时指，随着香港高等教育环境格局不断变化，预期愈来愈多本地中学毕业生，会考虑升读内地顶尖大学，强调都大必须持续提升竞争力，与时并进，灵活应对各种机遇与挑战。

本报记者



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