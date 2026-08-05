议员批教科书加价增负担 促重推学生津贴

本报早前报道，有学校整套中一教科书索价近7000元，有家长因购买二手书未附有电子教材启用码，被逼继续购买新书。立法会社福界议员陈文宜今日于网上帖文，批评教科书加价已成常态，促请教育局放宽学校书簿津贴的全额津贴入息上限，重推学生津贴，同时加强监管出版商，清楚标明实体书与电子启用码的分拆售价，堵塞「电子捆绑」漏洞。

倡分拆售价免「电子捆绑」

陈文宜促请当局加强监管，要求出版商清晰标示实体书与电子启用码的分拆售价。资料图片

陈文宜在网上帖文，指单是开学买书，对于月入万余元、需抚养两名子女的基层家庭而言，已占月入近3成，批评教科书年年加价已成常态，形容「求知本应是向上流动的阶梯，如今却成了沉重的负担」。她指电子启用码年年更新，如同变相加价，「断绝了基层以二手书省钱的传统门路，让节衣缩食数月的父母大感窒息」。

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陈文宜续指，现行学校书簿津贴的入息审查门槛过于严苛，不少边缘基层家庭被排拒在外，建议政府优化津贴计划，将津贴金额与综合消费物价指数挂钩，并将全额资助的家庭入息上限放宽约两成，以3人家庭为例，入息上限放宽至约6.5万元，有望涵盖多数万名基层学生。



政府在去年9月起取消每年2500元学生津贴，陈文宜认为政策不应「一刀切」，建议政府分阶段恢复资助，例如为领取全额或半额书簿津贴的基层学生，保留1000至1500元学习津贴。针对「电子捆绑」问题，她促请当局加强行政监管，要求出版商在书单清晰标示实体书与电子启用码的分拆售价，并禁止以「套装价等于分价总和」形式变相捆绑，并抽查学校书单确保校方提供分开购买的选项。

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本报记者

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