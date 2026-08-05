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教科书负担重 议员促恢复学生津贴 标明分拆售价阻「电子捆绑」

教育新闻
更新时间：17:45 2026-08-05 HKT
发布时间：17:45 2026-08-05 HKT

现时购买全套教科书动辄6000多元，对基层家庭构成沉重负担，即使家长想购买二手书，亦往往因未能使用电子教材而却步。有立法会议员促请当局放宽学校书簿津贴的全额津贴入息上限，恢复学生津贴并加强监管出版商，清楚标明实体书与电子启用码的分拆售价，堵塞「电子捆绑」漏洞。

陈文宜促请当局加强监管，要求出版商清晰标示实体书与电子启用码的分拆售价。资料图片
陈文宜促请当局加强监管，要求出版商清晰标示实体书与电子启用码的分拆售价。资料图片

本报早前报道，有学校整套中一教科书索价7000元，另有学校书价按年升一成半，有家长坦言因购买二手书未附有电子教材启用码，被迫继续购买新书。立法会社会福利界议员陈文宜今日（5日）在社交媒体撰文，指单是开学买书，对于每月月入万余元、需抚养两名子女的基层家庭而言，已占去近三成月入。她批评教科书年年加价已成常态，更藏「变相加价」细节，例如年年更新的电子启用码，「断绝了基层以二手书省钱的传统门路，让节衣缩食数月的父母大感窒息」。

延伸阅读：中一教科书全套逾6000元家长叹「买到穷」有教师指未必要全数用新书

陈文宜续指，近年政府即使微调学校书簿津贴津贴额，但现行入息审查门槛过于严苛，不少边缘基层家庭被排拒在外，建议政府优化津贴计划，将津贴金额与综合消费物价指数（CPI）挂钩，并将全额资助的家庭入息上限放宽约二成，以三人家庭为例，入息上限放宽至约6.5万元，涵盖多数万名低收入学生。

政府2025/26学年起取消每年2500元学生津贴，陈文宜认为政策不应「一刀切」，建议政府分阶段恢复精准资助，例如为领取全额或半额书簿津贴的基层学生，保留1000至1500元学习津贴。

延伸阅读：教科书平均加价3.6% 创近年新高 初小科学书升幅高达9%

她又促请当局加强对教科书市场的行政监管，要求出版商在书单上清晰标示实体书与电子启用码的分拆售价，并禁止以「套装价等于分价总和」的形式变相捆绑，同时应抽查学校书单，确保校方提供分开购买的选项。

本报记者

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