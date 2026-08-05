港澳IELTS转电脑化考试 英国文化协会尖沙咀新试场启用
更新时间：16:07 2026-08-05 HKT
发布时间：16:07 2026-08-05 HKT
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港澳地区的雅思考试(IELTS)将全面改为电脑化模式，英国文化协会为满足考生需求，在尖沙咀么地道建泉大厦开设全新试场，今月已正式启用。中心楼高两层，整合考试与英语教学服务，设有四间专业课室，提供成人及中小学英语课程，导师可采用多元教学方式，打造学习与应考一体化空间，为考生带来更便利的服务体验。
英国文化协会宣布在尖沙咀么地道建泉大厦开设新的教学中心，目前属下考试场地已覆盖港岛、九龙东及尖沙咀，除了尖沙咀，亦在金钟、荃湾及黄埔设有英语教学中心，以便利考生。
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随著港澳地区全面取消纸本雅思考试，改为电脑考试模式，推出「IELTS电脑模式考试—纸本写作」弹性模式。考生可自由选择应考形式，当中聆听、阅读及会话部分以电脑作答，写作部分则可保留手写，让考生按照个人习惯。同时，香港在两年前引入的「IELTS单项重考」服务持续生效。针对首次应考未达目标分数的考生，无需重新参与全套考试，可单独重考聆听、阅读、写作、会话任意单一科目，服务可节省考生重考时间与费用成本及应考压力。
英国文化协会香港区市场总监安翠雅（Andrea Hales）表示，尖沙咀新考试场地的启用回应市场需求。上年全港澳地区共有超过6万人次参加 IELTS 考试，足证 IELTS 作为区内最具公信力及最广受认可英语能力测试的领先地位，未来将继续透过扩展考试服务网络，为考生提供更灵活及高效的应考安排。
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