JUPAS放榜︱港大医学院录取184文凭试考生 28人攻读「杰出医科学人」

大学联招结果今日出炉，香港大学医学院今年透过文凭试录取了184人，首次分拆成为联招课程的「内外全科医学士（杰出医科学人）」共取录了28人，包括5名应届文凭试「超级状元」和8位「学校推荐直接取录计划」（SNDAS）学生，两者均创历来新高。其中一名获推荐入学的学生自小受湿疹困扰，加上母亲去年年底确诊癌症，令她感到医生的责任重大，希望实践自己从小的梦想。

关日康︰收生分数持续上升

入读港大医学院「内外全科医学士（杰出医科学人）」的状元名单（部分） 圣保罗男女中学 陈凯然 圣保罗男女中学 马端行 喇沙书院 许乐 英皇书院 陶则然 皇仁书院 吴家颖 皇仁书院 赵汝谦* *经「学校推荐直接取录计划」取录

港大医学院院长刘泽星表示，今年是「内外全科医学士（杰出医科学人）」课程首次分拆成为联招课程，自己早前与部分准学生对话时，对他们抱有多元思维、理解人口老化和天气等因素对健康造成影响感到高兴，认为课程能够刺激学生作出多元化思考，期待入读的学生能在既有能力之上「发挥更多能力」，并培养医科课程以外的能力。

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助理院长（入学事务-临床科学课程）关日康指，今年医学院的文凭试考生收生分数持续上升，除了一众状元以51分最高分入读，「内外全科医学士」课程的收生中位数和最低分数分别为45分和42分，「杰出医科学人」课程的收生分数更分别达49.5分和48分。

今年入读「杰出医科学人」课程的28名学生当中有5名文凭试「超级状元」，包括圣保罗男女中学的陈凯然和马端行、喇沙书院的许乐、皇仁书院的吴家颖和英皇书院的陶则然；而8位SNDAS学生当中，亦包括应届状元之一、皇仁书院的赵汝谦。此外，今届另有4名文凭试状元、以及33位国际文凭大学预科（IB）课程学生入读港大医学院。

准学生因病 感医生需同理心

经由SNDAS录取的培侨书院女生陈励筠表示，入读医科是自己从小开始的梦想，因为自小患有严重湿疹，长期需要就医、服药和涂药膏，加上去年12月母亲确诊患上癌症后，负责医生并非只「开药收工」，而是为家人提供很多的情绪支持，「不论是解答问题还是安慰我们」，认为成为医生在技术以外亦需要同理心和人文关怀，相信港大的课程能教导自己更「设身处地」为病人着想。

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今年港大医学院透过联招取录了155名文凭试考生，被问到联招收生是否减少，刘泽星强调医学院课程的收生人数由政府规定，该院的联招与非联招收生比例长期没有变化，重点是让学生有多元化学习的机会，「大家可以分享以前如何温习，现在的方法可能又有不同」，又重申收生分数非一切。关日康亦称不论是经文凭试或IB课程入学的学生都来自香港，重申医学院是「择优而录」，亦不会为任何课程的收生人数定下指标。

记者欧文瀚

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